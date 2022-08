Das deutsche Gesundheitswesen steht unter Druck. Krankenkassenmitgliedern drohen Rekordbeiträge. Und die erst 2019 vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eingeführte Neupatientenregelung wird wieder gestrichen. Sie sah vor, dass Leistungen für neue Patienten außerhalb des Budgets für Kassenärzte in voller Güte beglichen werden. Spahns Ziel war es, neuen Patienten zu schnelleren Terminen und mehr Sprechzeit beim Arzt zu verhelfen. Spahns Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) bestreitet den Nutzen der Regelung. Ganz anders sieht das die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Die Berliner KV plant einen Aktionstag am 7. September. Praxen sollen dann geschlossen sein. Christiane Wessel, Chefin der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, erklärt, warum.

Frau Dr. Wessel, was wollen Sie mit Ihrem Aktionstag gegen die Sparpläne Karl Lauterbachs am 7. September erreichen?

Die KV Berlin möchte mit ihrem Aktionstag verhindern, dass die Sparpläne des Ministers die im internationalen Vergleich immer noch sehr gute ambulante Versorgung zerschreddern. Deshalb haben wir die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen dazu aufgerufen, sich am 7. September an einem Weiterbildungstag der KV zu beteiligen und ihre Praxen in dieser Zeit zu schließen. An diesem Tag wollen wir darauf aufmerksam machen, was die Streichung der Neupatientenregelung für Auswirkungen hätte. Die Praxen sollen die Informationen auch an ihre Patienten weitergeben, denn der Öffentlichkeit ist noch nicht klar, welche Folgen der Gesetzentwurf für sie haben wird.

Volkmar Otto Zur Person Dr. Christiane Wessel ist seit 2017 Vorsitzende der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Die 63-Jährige ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und seit 1993 niedergelassen in eigener Praxis in Kreuzberg tätig. Christiane Wessel ist auch stellvertretende Bundesvorsitzende des Virchowbundes.

Ein Aktionstag bedeutet zunächst das Schließen von Praxen. Viele Patienten dürfte das eher verärgern.

Wir haben noch fünf Wochen Zeit, die Patienten auf unseren Aktionstag aufmerksam zu machen. Wir machen den Aktionstag ja auch, um den Patienten klarzumachen, was da auf sie zukommt.

Was droht denn Patienten aus Ihrer Sicht?

Patienten müssen wieder länger auf Termine warten. Offene Sprechstunden wird es nicht mehr geben. Und wer neu nach Berlin zieht oder sich nach einer Praxisaufgabe einen neuen Arzt suchen muss, muss in Zukunft mit noch längeren Wartezeiten rechnen. Ärzte können sich künftig auch nicht mehr so viel Zeit nehmen für neue Patienten. Die Versorgung wird also schlechter. Und auch in den Praxen wird der Frust größer.

Wie meinen Sie das?

Leistungen für Neupatienten wie die offene Sprechstunde wurden seit Herbst 2019 außerhalb der Budgets in voller Höhe vergütet. Dabei ging es nicht, wie oft falsch berichtet wird, um einen Bonus oder Zuschlag, sondern allein um die Vergütung unserer Leistungen für neue Patienten. Damit wurden zum ersten Mal von uns erbrachte Leistungen für Neupatienten, die vorher budgetiert waren, zu 100 Prozent bezahlt. Das ist ansonsten nicht der Fall. So werden in Berlin Hausärzten nur bis zu 85 Prozent aller budgetierten Leistungen vergütet, bei den Fachärzten sind es bis zu 90 Prozent. Fällt die Neupatientenregelung weg, fürchte ich, dass der Frust vieler Kolleginnen und Kollegen so weit gehen könnte, dass sie ihre Praxen aufgegeben. Ich kenne viele Ärzte meiner Generation, die darüber nachdenken.

Das Gesundheitsministerium begründet die Streichung der Neupatientenregelung damit, dass sie nichts gebracht habe. Was entgegnen Sie?

Ganz aktuelle Zahlen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung zeigen, dass bundesweit allein im 4. Quartal 2021 deutlich mehr Neupatienten behandelt wurden als im 4. Quartal 2019. Diese Effekte hat der Gesetzgeber bezweckt.

Die KV kritisiert, dass Kliniken keine Kürzungen drohen. Ist eine Schonung der von Pflegenotstand und Pandemie-Folgen gebeutelten Kliniken nicht auch dringend angezeigt?

Wir wollen nicht Kliniken und ambulante Versorgung gegeneinander ausspielen. Aber es herrscht ein falsches Bild in der Öffentlichkeit vor, dass allein die Kliniken in der Pandemie besonders belastet wurden. Die ambulante Versorgung war es auch. Die meisten Corona-Patienten, nämlich 19 von 20, wurden ambulant behandelt. Die Arbeit unter Hygienevorschriften war für das Praxispersonal ungeheuer anstrengend. Und es gibt nicht nur einen Pflegenotstand in den Kliniken. Praxen fällt es zunehmender schwerer, Medizinische Fachkräfte (MFA) zu finden. Es gibt Praxen, da sitzen die Ärzte mittlerweile am Empfang.

Die Belastungen von Ärzten und Pflegern auf überlasteten Intensivstationen waren während den Corona-Wellen doch ganz andere als in den Arztpraxen. Es ging um Leben und Tod.

Selbstverständlich sind Kliniken systemrelevant. Aber wir sind es auch. Ich kann nur wiederholen, dass die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und die MFA in der Pandemie eine bedeutende Rolle gespielt haben. Nicht nur in dieser Zeit, sondern auch sonst erwarten wir mehr Anerkennung der ambulanten Versorgung, und dazu gehört eben auch, dass die in den Praxen erbrachten Leistungen vollständig honoriert werden.

Herr Lauterbach kommt ums Sparen nicht herum. Wie könnte er die Lasten gerecht verteilen?

Die Abschaffung der Neupatientenregelung ist auf jeden Fall kein gangbarer Weg. Schließlich haben wir seit den 90er-Jahren durch die Budgetierung unserer Leistungen die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen schon mitgetragen. Ich frage mich, warum es in Deutschland immer noch 97 Krankenkassen mit 97 Vorständen gibt? Da sehe ich Sparpotenzial. Die Politik sollte endlich eine Diskussion darüber führen, was ein solidarisches Gesundheitswesen angesichts der demografischen Abnahme von Beitragszahlern noch leisten kann. Das macht einen bei den Wählern nicht unbedingt beliebt, aber es führt kein Weg daran vorbei.

Gesundheit sollte also in Zukunft vom Geldbeutel abhängen?

Ich stelle das solidarische Gesundheitswesen nicht infrage. Ich sage, die Gesellschaft muss diskutieren, was sie sich noch leisten kann. Es wird in Zukunft immer weniger Beitragszahler geben. Wenn wir uns dieser Entwicklung verschließen, fällt das Kind in den Brunnen.

Die Kriegsfolgen belasten Bürger, Unternehmen und Staat. An welcher Stelle sind die Kassenärzte bereit, den Gürtel enger zu schnallen?

Wir müssen sparen wie alle anderen auch, weil nicht nur die Energiekosten steigen. Die Gehälter für unsere Mitarbeitenden müssen wir anpassen, weil für sie das Leben teurer wird und darüber hinaus die Gefahr besteht, dass noch mehr MFA an die Kliniken wechseln. Dort sind die Gehälter höher. Oder sie hören ganz auf und suchen sich einen anderen Job. Anders als Unternehmen können Vertragsarztpraxen die Preise für ihre Leistungen aber nicht erhöhen. Am Ende kann die Aufgabe von Praxen stehen. Und damit ist die ambulante Gesundheitsversorgung, wie wir sie kennen und schätzen, in Gefahr. Es könnte dann dasselbe geschehen wie bei den Kliniken: Investoren kaufen immer mehr Praxen auf und bieten vorrangig Leistungen an, die profitabel für sie sind. Das kann niemand wollen.