Berliner Linke startet offiziell in den Wahlkampf

Berlin -Die Berliner Linke startet am Freitag (ab 18.00 Uhr) offiziell in den Wahlkampf für die Wiederholungswahl am 12. Februar. Auf einem Kleinen Parteitag wollen der alte und neue Spitzenkandidat Klaus Lederer, die Vorsitzende Katina Schubert und andere Redner ihre Partei auf einen kurzen und intensiven Winterwahlkampf einschwören und ihre Schwerpunkte skizzieren. Ein wichtiges Thema der Linken im Werben um die Wählerinnen und Wähler ist der soziale Zusammenhalt in Zeiten von Energiekrise und hohen Preisen. Die Partei pocht auf spürbare Entlastungen gerade für Menschen mit wenig Geld.