Berliner Linke will ihr Wahlergebnis von 2021 überbieten

Berlin -Die Berliner Linke hofft bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar auf ein besseres Ergebnis als 2021. Wahlziel sei „14,1 plus“, sagte Spitzenkandidat Klaus Lederer am Mittwoch bei der Vorstellung von Wahlplakaten. Nach seinen Worten will die Linke soziale Themen in den Mittelpunkt des Wahlkampfes stellen, darunter Hilfen für Bedürftige angesichts hoher Energiepreise und bezahlbares Wohnen. „Wir wollen verhindern, dass all diejenigen hinten runterfallen, die ohnehin wenig haben“, sagte er. „Wir glauben, dass wir die einzigen sind, die das mit voller Kraft tun.“