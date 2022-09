Berliner Linke will „Stromschutzschirm“ für Kunden der Stadtwerke

War das schon eine Bewerbungsrede für weitere, höhere Aufgaben? Sozialsenatorin Katja Kipping nutzte den Landesparteitag der Berliner Linken am Sonnabend für eine „Liebeserklärung“, wie sie es nannte - und von der sie sagte: „Ich hoffe, ihr findet es nicht kitschig.“ Seit reichlich neun Monate sei sie nun Mitglied der hauptstädtischen Linken, „und ich genieße es“, sagte Kipping. Ihr gehe „immer wieder das Herz auf“, wenn sie mal wieder merke, wie in Berlin innerhalb der Partei diskutiert werde: fair, solidarisch, nicht verletzend.

Katja Kipping spricht aus leidvoller Erfahrung. Neun Jahre lang war sie Bundes-Chefin der Linken und dabei quasi im Dauereinsatz, die notorisch zerstrittene Partei zusammenzuhalten. Nun, in Berlin, gilt die gebürtige Dresdnerin wieder als Hoffnungsträgerin. Nicht wenige trauen Kipping zu, bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl Spitzenkandidatin zu werden.

Gemeinsam und beherzt in stürmischen Zeiten ein Zeichen setzen! Mitmischen beim Herbst der Solidarität und ein #NetzwerkDerWärme anschieben.

Mein Plädoyer für einen #BerlinerWeg beim #linkelpt:

👉 https://t.co/dKhyDQuBde pic.twitter.com/mB5AH5kB4T — Katja Kipping (@katjakipping) September 24, 2022

Programmatisch arbeiteten die Berliner Linken auf ihrem Landesparteitag in einem Hotel an der Landsberger Allee in Lichtenberg zuverlässig ihre Agenda ab. Die da besteht aus Entlastung der Bürger angesichts explodierender Energiepreise, einer Forderung nach einem Gas- und Strompreisdeckel, dem Abschied von der Gasumlage, einer Übergewinnsteuer, einer Reichensteuer, dem Aussetzen der Schuldenbremse sowie wirksamen einem Schutz von Mietern vor Kündigungen oder Gas- und Stromsperren, wenn sie ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Nicht zu vergessen der Wunsch nach einem 100-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm in den Ausbau erneuerbarer Energien.

Parteichefin Katina Schubert, die gleichzeitig stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken ist, versuchte auch eine längst gescheitere Idee wiederzubeleben, als sie einen bundesweiten Mietendeckel forderte. Vielerorts seien die Mieten ebenso Preistreiber wie die Energie. Alles in allem Themen, die ausschließlich auf Bundesebene gelöst werden können. Da sind die Linken bekanntlich in der Opposition.

Berlin schnürt Hilfspaket von 1,5 Milliarden Euro

Im Land dagegen regieren die Linken mit. Und bereits Anfang der Woche haben sie gemeinsam mit den Partnern SPD und Grünen ein eigenes Berliner Entlastungspaket von beachtlichem Umfang geschnürt. Bis zu 1,5 Milliarden Euro will Rot-Grün-Rot für die Abfederung besonderer Härten in der Energiepreiskrise ausgeben. Zusätzlich zu dem, was vom Bund noch kommen wird.

Ein Berliner 29-Euro-Ticket gehört ebenso zum Berliner Beitrag, wie die Zusage zur Stützung der sozialen und öffentlichen Infrastruktur und eine Verständigung darauf, dass die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen auch dann auf Kündigungen und Energiesperren verzichten, wenn Mieter die Kosten nicht mehr stemmen können. Nicht zuletzt verkündete die Koalition finanzielle Hilfen für Privathaushalte sowie Entlastungen für Unternehmen in Form von Sofort-Geld wie in der Corona-Krise.

Berliner Linke will sich für einen Berliner Stromschutzschirm stark machen

Zu dem Berliner Paket gab es am Sonnabend einen neuen Vorschlag. Linken-Fraktionschefin Anne Helm brachte einen „Stromschutzschirm“ für Kunden der Berliner Stadtwerke ins Spiel. Rund 40.000 Menschen bezögen mittlerweile ihren Ökostrom von den (landeseigenen) Stadtwerken, sagte sie. „Normalerweise würden im Oktober wegen der explodierenden Strompreise die Erhöhungsschreiben rausgehen. Der Gewinn der Stadtwerke macht es möglich, dass die Preise nicht erhöht werden müssen.“

Wenn die Möglichkeit bestehe, zumindest einen „Stromschutzschirm“ für diesen Teil der Berliner Stromkunden zu spannen, müsse dies auch genutzt werden, so Helm. Für alle anderen Stromkunden müsse der Bund einen Strompreisdeckel beschließen, forderte sie.

Danke an @UlrichSchneider für deine Worte! Du hast mir aus der Seele gesprochen. #linkelpt — Paul Schlüter (@schlueter_paul) September 24, 2022

"Spanien führt die Reichensteuer ein! Einmal mehr zeigt uns ein Land im Süden wie es geht. Aber auch wir handeln. Seitdem wir in Berlin in der Verantwortung sind, haben wir die Prüfungen bei den Einkommensmillionären deutlich erhöht!" @schluesselburg #linkelpt pic.twitter.com/pxvbgmqNz5 — DIE LINKE. Berlin (@dielinkeberlin) September 24, 2022

Den größten Beifall aber bekamen nicht etwa Katja Kipping, Katina Schubert oder Anne Helm. Diesen heimste ausgerechnet einer ein, der erst vor wenigen Tagen aus der Partei ausgetreten ist und diesen Schritt öffentlich gemacht hat: Ulrich Schneider. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes begann mit seiner persönlichen Erklärung seines Parteiaustritts. „Diese verachtende Sprache, dieses Alle-fertig-machen, das war zu viel“, sagte er. Die Täter-Opfer-Umkehr könne er nicht mehr akzeptieren, auch nicht, dass das Ende aller Sanktionen gefordert werde. „Das war zu viel, es ging nicht mehr“, sagte Schneider. Als er dann damit endete, dass er immer ein Linker bleibe, „ob in Partei oder außen“, brandete Applaus auf.

Es spricht Bände über den Zustand der Linkspartei, dass Schneider nicht einmal aussprechen musste, wovon er redet, was er konkret meinte – alle wussten es: Schneider zog die Konsequenzen aus einer Bundestagsrede von Sahra Wagenknecht. In dieser hatte die einstige Ikone der Partei in der vorigen Woche die Bundesregierung scharf angegriffen und ihr vorgeworfen, „einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen“. Nämlich Russland. Die Sanktionen müssen beendet werden, weil sie nichts nützten und Deutschland selbst vor allem schadeten.

In der Berliner Generaldebatte am Sonnabend gab es dagegen immer wieder Zwischenapplaus, wenn der nächste Redner seine Solidarität mit der Ukraine bekundete oder die nächste Rednerin, ihre Abscheu vor der „Propaganda des russischen Aggressors“ bekräftigte.

Nicht ganz so eindeutig liegen die Dinge bei der selbsternannten Friedenspartei möglicherweise bei der Frage nach Sanktionen gegen Russland. Als Parteichefin Schubert sagte, „wenn man nicht auf militärische Mittel setzt, um einen Angreifer zurückschlagen, sind nicht-militärische Instrumente umso notwendiger“, rührte sich keine Hand. Ein Zufall?

So oder so – der Name Wagenknecht fiel nicht ein einziges Mal. Dazu bedurfte es nicht einmal einer ausgeklügelten Parteitagsregie. Zu sehr waren die als besonders pragmatisch bekannten Berliner darauf bedacht, den gefährlich zersetzenden Streit um Wagenknecht, Russland und den Krieg nicht weiter anzufachen. Sahra Wagenknecht war so etwas wie der weiße Elefant im Raum, ein Gespenst, ein ängstlich gehütetes Geheimnis, eine Drohung.

Die Kommunistische Plattform warnt vor einer Spaltung der Partei

So blieb es der, naja, großen alten Dame des Kommunismus der vergangenen Jahrzehnte, Ellen Brombacher, überlassen, klar Partei für Wagenknecht zu ergreifen und die Möglichkeit einer Spaltung der Partei offen auszusprechen. Sie habe sich nicht vorstellen können, dass sie fürchten würde, dass man beim nächsten Mal nicht mehr gemeinsam zusammenkomme, sagte Brombacher. Doch jetzt sei das denkbar. Um das zu verhindern, müsse die Partei jetzt „noch konsequenter fordern, dass es einen Waffenstillstand gibt“. Es müsse Schluss sein „mit dem Maß an Polarisierung“. Man müsse zumindest „denunziationsfrei darüber reden dürfen“, wie man den Umgang mit

Ellen Brombacher ist 75 Jahre alt. In der DDR war die gebürtige Westdeutsche Funktionärin der FDJ, später saß sie fast 15 Jahre lang in der Volkskammer. Bis heute ist sie eine der Sprecherinnen der Kommunistischen Plattform, einem vom Verfassungsschutz beobachteten Zusammenschluss innerhalb der Partei Die Linke. Und bis heute ist Sahra Wagenknecht das namhafteste Mitglied dieser Kommunistischen Plattform.