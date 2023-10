Der Linke-Politiker Alexander King verlässt die Linkspartei und schließt sich dem Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) an. Das teilt King in einem Pressestatement mit. Damit ist der medien- und sportpolitische Fraktionssprecher der erste Linke-Abgeordnete des Berliner Parlaments, der Sahra Wagenknecht folgt und Anfang des kommenden Jahres voraussichtlich in ihre neue Partei eintritt.

„Nach über 25 Jahren Mitgliedschaft verlasse ich heute die Partei Die Linke“, sagt King. „Die Gründung einer neuen Partei um Sahra Wagenknecht hat das Potenzial, die Wählerbasis für linke Politik erheblich zu erweitern. Ich sehe darin die Chance, den Rechtsruck in der deutschen Politik zu bremsen und umzukehren. Ich habe mich deshalb entschlossen, dem BSW beizutreten und das Parteigründungsprojekt zu unterstützen.“

Wagenknecht-Partei soll Anfang 2024 gegründet werden

Am vergangenen Montag hatten Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete ihren Austritt aus der Linken und die Gründung ihres Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht“ verkündet. Er dient der Vorbereitung einer neuen Partei. In den vergangenen Monaten hatte sich Wagenknecht mit der Linken-Spitze zerstritten – ihre Partei, die vorerst wie der Verein heißen wird, soll Anfang 2024 gegründet werden.

Sahra Wagenknecht (Mitte) am vergangenen Montag in der Bundespressekonferenz. Soeren Stache/dpa

„Dem Unvereinbarkeitsbeschluss des Linke-Vorstands gegenüber dem BSW entsprechend trete ich aus der Partei Die Linke aus“, sagt Alexander King. Der Bezirksverband des 54-Jährigen, Tempelhof-Schöneberg, gilt als die Wagenknecht-Hochburg in Berlin. King selbst unterstützte die Positionen seiner prominenten Parteifreundin bereits lange. Er war einer der Organisatoren von Wagenknechts Friedensdemo im Februar am Brandenburger Tor. Sein Austritt ist deshalb keine Überraschung.

„Ich halte es für absolut notwendig, das gesamte Spektrum derjenigen zu erreichen, die mit der derzeitigen Politik unzufrieden und für eine sozial gerechte, wirtschaftlich vernünftige, freiheitliche und friedliche Politik ansprechbar sind“, sagt King. Der Linken gelinge das erkennbar nicht mehr.

„Ihre Führung hat die Partei einseitig auf ein grün-alternatives Wählerklientel orientiert, um das sie mit den Grünen – mehr oder weniger erfolgreich – konkurriert“, sagt King. Damit habe sie „einen Teil des herkömmlichen linken Wählerspektrums politisch heimatlos“ zurückgelassen. „Angesichts der gefährlichen Rechtsentwicklung in unserem Land halte ich diese Ausrichtung für einen fatalen Fehler.“

Alexander King: Austritt ist „überwiegend bundespolitisch motiviert“

Wagenknechts Pläne für eine neue Partei hat in der Mitgliederstatistik der Berliner Linken spürbar für Bewegung gesorgt. Binnen einer Woche seien in Berlin 64 Menschen in die Linke eingetreten und 29 ausgetreten, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Beide Werte seien deutlich höher als üblich.

„Mein Austritt aus der Linken ist überwiegend bundespolitisch motiviert“, sagt Alexander King. „Ich möchte betonen, dass ich knapp zwei Jahre lang gut mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Berliner Linksfraktion zusammengearbeitet habe.“



King will bis Ende des Jahres Mitglied der Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus bleiben, wie auch Wagenknecht und ihre Mitstreiter erst mal in der Bundestagsfraktion bleiben möchten. Nach seinem Parteiwechsel muss er die Fraktion jedoch verlassen. „Die Entscheidung über die Fortführung oder Niederlegung des Mandats treffe ich, sobald eine neue Partei sich gegründet hat“, sagt King. (mit dpa)