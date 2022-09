Berliner nutzen Auffrischung mit neuem Omikron-Impfstoff In Berlin nutzen erste Patienten die Möglichkeit einer Corona-Auffrischungsimpfung mit dem an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff. „Die Zah... dpa

Ein Mitarbeiter eines Impfzentrums impft einen Mann gegen Corona. Jörg Carstensen/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin nutzen erste Patienten die Möglichkeit einer Corona-Auffrischungsimpfung mit dem an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff. „Die Zahl der Terminbuchungen nimmt gerade deutlich zu“, sagte Andrea Ferber, Leiterin des Impfzentrums der Johanniter im Ring-Center in Friedrichshain, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Impfwilligen seien sowohl jüngere Menschen als auch ältere ab 60, sagte Ferber. Bei einem Teil der Patienten sei es die erste Auffrischung, bei anderen die zweite Auffrischungsimpfung.