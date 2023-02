Berliner Parteien stehen vor Koalitionsverhandlungen Berlins Parteien bereiten sich auf die Koalitionsverhandlungen vor. Die Phase der Sondierungsgespräche geht zu Ende. Nun könnte es bald ans Eingemachte gehen... dpa

Katina Schubert, Klaus Lederer, Franziska Giffey, Cansel Kiziltepe und Bettina Jarasch kommen zu Sondierungen zur Regierungsbildung. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Dreieinhalb Wochen nach der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl könnten in Berlin am Mittwoch die ersten Entscheidungen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen fallen. Der Landesvorstand der Berliner Sozialdemokraten berät nach SPD-Angaben am Mittwochnachmittag darüber. Die Sondierungsgespräche mit dem Wahlsieger CDU und mit den bisherigen Koalitionspartnern Grünen und Linke sind inzwischen abgeschlossen. Noch für diese Woche wird erwartet, dass die Parteien bekanntgeben, welche Regierungskoalition sie bevorzugen. In der Diskussion sind ein schwarz-rotes, ein schwarz-grünes und ein rot-grün-rotes Bündnis.