Pflege-Azubi: „Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn Essen mehr als 20 Euro kostet“

Es gab Tage, an denen musste Finn* auf der Arbeit zum Handy greifen. Wenn er zum Beispiel nicht wusste, wie ein Antibiotikum mit Kochsalzlösung zu mischen war. Der 22-Jährige ist Auszubildender in einem Berliner Krankenhaus, und konnte sich auf seiner Station gerade keine Fachkraft um ihn kümmern, weil zu viel zu tun war, dann ging er eben ins Internet, fand die benötigten Informationen auf dem YouTube-Kanal einer Klinik in Bayern oder anderswo.