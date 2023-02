Berliner Politiker: Stadt steht fest an Seite der Ukraine Parlamentspräsident Dennis Buchner hat den Menschen in der Ukraine die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner zugesichert. „Die Ukrainerinnen und Ukraine... dpa

ARCHIV - Berlins Parlamentspräsident Dennis Buchner. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Parlamentspräsident Dennis Buchner hat den Menschen in der Ukraine die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner zugesichert. „Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben in den vergangenen Monaten in beeindruckender Weise deutlich gemacht, dass sie unaufhörlich ihre Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie gegen die imperialistischen Bestrebungen Putins verteidigen werden“, sagte der Präsident des Abgeordnetenhauses am Donnerstag mit Blick auf den ersten Jahrestag des russischen Angriffs am Freitag.