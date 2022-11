Berliner Senat berät über Gesetz zur Lehrerverbeamtung Der Berliner Senat will am Dienstag (Pk 14.00) ein Gesetz zur Lehrerverbeamtung auf den Weg bringen. Das Gesetz soll angestellten Lehrerinnen und Lehrern bis... dpa

ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Berlin -Der Berliner Senat will am Dienstag (Pk 14.00) ein Gesetz zur Lehrerverbeamtung auf den Weg bringen. Das Gesetz soll angestellten Lehrerinnen und Lehrern bis zur Vollendung des 52. Lebensjahres einen Wechsel in den Beamtenstatus ermöglichen. Eigentlich können Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Landes nur bis zum 45. Geburtstag Beamte werden, die neue Regel schafft also eine Ausnahme für Lehrer. Sie soll zunächst bis Ende 2026 gelten und nach Angaben der Bildungsverwaltung dafür sorgen, dass möglichst vielen Bestandslehrkräften eine Verbeamtung angeboten werden kann.