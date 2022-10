Berliner Senat berät über Maskenpflicht und Härtefallfonds Ob es im Berliner Senat eine Mehrheit für die Ausweitung der Maskenpflicht gibt, entscheidet sich voraussichtlich an diesem Dienstag. Dann wollen die Senatsm... dpa

Berlin -Ob es im Berliner Senat eine Mehrheit für die Ausweitung der Maskenpflicht gibt, entscheidet sich voraussichtlich an diesem Dienstag. Dann wollen die Senatsmitglieder noch einmal darüber beraten, nachdem sie eine Woche zuvor zu keinem Ergebnis gekommen waren. Als sicher gilt ein Beschluss über die Verlängerung der jetzigen Corona-Verordnung, die Freitag ausläuft. In dem Zusammenhang könnte auch die Maskenpflicht auf Innenräume wie in Museen oder Geschäften ausgeweitet werden. Dafür hat sich insbesondere Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) stark gemacht.