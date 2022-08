Berliner Senat berät über Maßnahmen zum Energiesparen Der Berliner Senat will bei seiner heutigen Sitzung besprechen, wo und wie zum Beispiel in der Verwaltung künftig Strom und Gas gespart werden sollen. Wirtsc... dpa

Berlin -Der Berliner Senat will bei seiner heutigen Sitzung besprechen, wo und wie zum Beispiel in der Verwaltung künftig Strom und Gas gespart werden sollen. Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) stellt einen Maßnahmenkatalog vor, den die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in der ersten Julihälfte in Aussicht gestellt hatte. Das Ziel ist, angesichts eingeschränkter Gaslieferungen aus Russland und deutlich gestiegener Strom- und Gaspreise im öffentlichen Bereich mindestens zehn Prozent Energie einzusparen.