Berliner Senat gönnt sich fünf Milliarden Euro für den Klimaschutz

Der Berliner Senat hat am Dienstag ein milliardenschweres Programm für mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht. Er beschloss einen Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens in Höhe von fünf Milliarden Euro. Die Summe soll außerhalb des eigentlichen Landeshaushalts über Kredite finanziert werden. Fließen soll das Geld dann in Projekte im Gebäudesektor, der Energieerzeugung und -versorgung, in Verkehr und Mobilität sowie in der Wirtschaft.

Auf das Sondervermögen hatten sich CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Erklärtes Ziel ist es, beim Klimaschutz und bei der Reduktion der klimaschädlichen CO₂-Emissionen schneller voranzukommen. Denkbar ist demnach, dass die Summe später auf bis zu zehn Milliarden Euro aufgestockt wird.

Am Dienstag nach der Senatssitzung stellte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) das Sondervermögen vor. Bereits am Morgen hatte die zuletzt wegen ihrer schlingernden Radwegepolitik schwer kritisierte Verkehrs- und Umweltsenatorin Manja Schreiner (ebenfalls CDU) in einem Radiointerview gesagt, worum es dabei geht: um Gebäudesanierung, Verkehr, die Transformation der Wirtschaft, den Energiebereich und die Klimaresilienz – also die Anpassung der städtischen Infrastruktur an die sich dramatisch verändernden Umweltbedingungen.

Allein der Gebäudesektor ist nach Meinung aller Fachleute für einen großen Teil der CO₂-Emissionen verantwortlich. „Das heißt, wir gehen auf den Bereich Verwendung nachhaltiger Baumaterialien, energetische Sanierung, Quartiersentwicklung von vorneherein nachhaltig denken, Begrünung von Dächern und Fassaden“, zählte Schreiner auf.

Bauen, Verkehr, Energie – das sind die dicken Brocken beim Klimaschutz

Von Belang sei aber natürlich auch der Verkehrssektor, so die Fachsenatorin. Sie nannte die Umstellung der Fahrzeugflotte des öffentlichen Dienstes, die Anschaffung von Elektrobussen sowie die Stärkung des Schienengüterverkehrs als Ziele. Und im Energiebereich müsse es vor allem darum gehen, die Abhängigkeit von Kohle, Erdgas und Erdöl zu beenden. Dafür müsse etwa Fotovoltaik mehr genutzt werden.

Bei all diesen Investitionen soll es zunächst um öffentliche Gebäude, Fuhrparks und Energieanlagen gehen. Außer den Senatsverwaltungen und landeseigenen Betrieben sollen auch die Bezirksämter Projektanträge stellen können. Bis zu fünf Milliarden Euro könnten die einzelnen Projekte insgesamt kosten, später könnte noch einmal die gleiche Summe hinzukommen.

Doch wer entscheidet eigentlich darüber, wer wie viel Geld für was ausgeben darf? Die Konstruktion sieht unter anderem einen Lenkungsausschuss vor. In diesem sollen neben der Senatskanzlei und der Finanzverwaltung auch die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr, die Verwaltung für Stadtentwicklung sowie die Verwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe vertreten sein. Im August soll das Gremium stehen.

Dieser Lenkungsausschuss soll die einzelnen beantragten Projekte bewerten. Die endgültige Entscheidung fällt der Haushaltsausschuss des Abgeordnetenhauses. Prinzipiell kann so lange bewilligt werden, bis die Obergrenze von zunächst fünf Milliarden Euro erreicht ist.

Finanzsenator Evers: „Worst First!“

Doch wofür gibt es zuvorderst Geld? Finanzsenator Evers zeichnete am Dienstag ein einfaches Bild: „Worst First.“ Das Schlimmste zuerst, also. Soll heißen: Bei der schlechtesten Gebäudesubstanz wäre sehr schnell der größtmögliche Effekt zu erzielen.

Dabei gilt: Das Land legt nicht einfach einen dicken Geldsack beiseite, sondern besorgt sich das Geld für die einzelnen Projekte bei den Banken. Und das zu bei Kommunalkrediten vergleichsweise günstigen Bedingungen, wie Evers ausführte.

Doch wie genehmigt man sich als Regierung eines Bundeslandes eigentlich überhaupt einen derart tiefen Schluck aus der Pulle, wenn das Bundesland – also Berlin – bereits mehr als 66 Milliarden Euro Schulden hat? Und die Regierung aktuell einen Haushaltsvorschlag diskutiert, für den weitere Kredite aufgenommen werden müssen? Man legt ein Sondervermögen auf, jenseits vom regulären Haushalt. Kritiker sprechen von einem Schattenhaushalt.

"Es ist zu begrüßen, dass endlich auch die CDU einsieht, wie schädlich eine Schuldenbremse für notwendige Zukunftsinvestitionen ist", so @schatzbln zum Gesetzentwurf #Sondervermögen #Klimaschutz. Der Senat müsse nun umgehend die Umsetzung voranzutreiben. https://t.co/ihjsazzbKw — Linksfraktion Berlin (@LinksfraktionB) July 25, 2023

Doch es stehen noch Hürden im Weg. So berät das Bundesverfassungsgericht aktuell eine Klage der Unionsfraktion über ein Sondervermögen des Bundes für Klimaschutz. Ist es verfassungskonform, das vorherige Sondervermögen für Corona einfach umzudeklarieren? Das Urteil wird im September erwartet.

Berliner CDU: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?

Aber Berlin macht es anders als der Bund. Der schwarz-rote Senat beruft sich auf den Beschluss des Abgeordnetenhauses vom Dezember 2019, wonach sich Berlin in einer „Klimanotlage“ befinde. 2019, da regierte noch Rot-Rot-Grün, die CDU saß in der Opposition. Und der damalige (und heutige) CDU-Chef Kai Wegner sprach von einer „hilflosen Symbolpolitik“ und von einem „Eingeständnis des eigenen Scheiterns“.

Jetzt, dreieinhalb Jahre später, nutzt die CDU zusammen mit der SPD den Klimanotlagenbeschluss. Doch dieser alleine hätte wohl nicht ausgereicht, schätzt Finanzer Evers. Es bedurfte des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der daraus resultierenden Unsicherheit bei der Energieversorgung, um das Sondervermögen auf den Weg zu bringen.

Berlins SPD nutzt das Sondervermögen, um die Grünen zu schmähen

Nun erkennen alle Parteien des demokratischen Spektrums in Berlin den Klimaschutz als Kardinalaufgabe an. Doch die Mittel sind naturgemäß umstritten. Nach den Worten von SPD-Partei- und Fraktionschef Raed Saleh trennt ein solches Sondervermögen seine Partei von den Grünen, mit denen lange sieben Jahre koaliert wurde, ehe im Frühjahr 2023 alles auseinanderflog.

„Anders als die Grünen sind wir der Ansicht, dass diese Generationenaufgabe nicht zulasten des Sozialstaats allein aus dem Kernhaushalt erfüllt werden kann“, schreibt der starke Mann der hauptstädtischen SPD in einer Pressemitteilung. Die „Intensivierung und Beschleunigung des Klimaschutzes“ rechtfertige eine rechtssichere Kreditaufnahme, so Saleh im allerschönsten Verwaltungssprech.

Und was sagen die Grünen? „Das Sondervermögen muss rechtlich hieb- und stichfest sein; inwieweit dies der Regierung gelingt, ist noch völlig offen“, so Fraktionschef Werner Graf.

Und was noch? „Ein Klimaschutzeffekt muss messbar sein, die Maßnahmen müssen zusätzlich und nicht schon längst geplant oder überfällig sein. Die Maßnahmen müssen schnell umsetzbar sein und nach ihren Klimaschutzeffekten priorisiert werden.“ Das hätte der Oppositionspolitiker Graf auch in Vertretung von Finanzsenator Evers sagen können.