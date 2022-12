Berliner Senat entscheidet über Termin für Volksentscheid Der Berliner Senat will heute (Pk 14.00 Uhr) den Termin für den anstehenden Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele festlegen. Die spannende Frage ist, ob... dpa

Berlin/Brüssel -Der Berliner Senat will heute (Pk 14.00 Uhr) den Termin für den anstehenden Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele festlegen. Die spannende Frage ist, ob die Abstimmung parallel zur Wiederholungswahl für das Abgeordnetenhaus am 12. Februar abgehalten wird oder zu einem späteren Zeitpunkt. Auf einer Vorlage für die Sitzung, die dieses Mal in Brüssel stattfindet, steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur der 26. März als möglicher Termin. Ob der Senat das am Ende so beschließt, ist aber offen.