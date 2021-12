Berlin - Zum Abschied gab es Torte. Die Fraktionsspitzen von Linken und Grünen hatten am Dienstag zur letzten Sitzung des scheidenden Senats eine gehaltvolle Kleinigkeit mitgebracht, wie sie prompt die Welt via Twitter wissen ließen. Leider war bei der Verzierung des Naschwerks ein kleiner Fehler unterlaufen. Mit rotem Zuckerguss auf weißem Grund stand: „Der Anfang ist Gemacht.“ Tatsächlich „Gemacht“, nicht etwa kleingeschrieben, wie es für ein Verb angebracht gewesen wäre. Spötter mochten darin einen Hinweis darauf erkennen, warum Grüne und auch Linke bei der Ressortverteilung während der gerade erst beendeten rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen dankend abgelehnt hatten, als ihnen die SPD die ungeliebte Bildungsverwaltung angeboten hatte.

Der scheidende Chef kommentierte die Torte auf seine Art. „Wahnsinnig süß“, sei die links-grüne Patisserie gewesen, „aus purem Zucker“, sagte Michael Müller bei der traditionellen Pressekonferenz im Anschluss an die voraussichtlich letzte Sitzung dieser Landesregierung. Wenn alles läuft wie geplant, auch die Linken am Freitag dem neuen Koalitionsvertrag zustimmen, wird der 56-Jährige am kommenden Dienstag von Franziska Giffey abgelöst. Im Anschluss werden die neuen Senatoren ernannt, der Senat Müller II, wie er zur besseren Einordnung genannt wird, ist dann Geschichte. Müller I beschreibt die zweite Hälfte der Großen Koalition, die Michael Müller im Winter 2014 von Klaus Wowereit mitten in der Legislaturperiode geerbt und bis zum regulären Ende im Herbst 2016 geführt hatte. Müller II führte von Winter 2016 bis jetzt.

Am Dienstag hat Müller II die vergangenen fünf rot-rot-grünen Jahre noch einmal Revue passieren lassen, „in aller Kürze“, wie er betonte. Schließlich galt es zuvor ja noch unter anderem die „Vierte Sars-Cov-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ zu beschließen. Um es kurz zu machen: Corona. Dienst geht vor.

In seiner persönlichen Bilanz sprach Müller von „sieben spannenden Jahren, die sehr schnell vergangen sind“. Bezogen auf die rot-rot-grüne Koalition - also die, der er vom ersten bis zum letzten Tag vorstand - sagte er, man habe es sich miteinander nicht immer leicht gemacht und dabei „nicht unser ganzes Potenzial ausgeschöpft“. Manches hätte „kommunikativ etwas besser laufen können“. In einem 3er-Bündnis laufe man nun einmal bei jeder Zusammenkunft, jeder Senatssitzung, jedem Thema Gefahr, in 2:1-Konstellationen zu geraten. Das wollten er und seine Partner stets vermeiden, so Müller. Gelungen sei das nicht immer.

Dabei habe ihm nicht einmal seine eigene Weitsicht genutzt, sagte der SPD-Politiker. Natürlich habe er „zumindest ungefähr gewusst, was mit einer 3er-Konstellation auf mich zukommen würde“, schließlich hätten die Umfragen vor der 2016er-Wahl ein sehr zersplittertes Parlament erwarten lassen. Dennoch, so Müller, „habe ich es unterschätzt“.

Müller sieht Hamburg als Vorbild

Die Abstimmung untereinander sei zwar sehr aufwendig, aber doch notwendig. Vielleicht hätte ein Blick nach Hamburg geholfen, so Müller, wo im Senat kein einziger Tagesordnungspunkt aufgerufen werde, der nicht zuvor von den jeweiligen Staatssekretären bis ins Kleinste geklärt wurde und auch etwaige Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt worden seien. „Vielleicht hätte man es mit regelmäßigen Frühstücken vor den Senatssitzungen versuchen sollen“, sagte er.

Prinzipiell aber befinde sich Berlin vor allem wirtschaftlich auf einem guten Wege, sagte er und nannte Schuldenabbau, Wirtschaftswachstum und sinkende Arbeitslosenzahlen. Diese Entwicklung - und die seines Senats, der zu diesem Zeitpunkt gerade habe durchstarten wollen - sei durch Corona gebremst worden. „Das ist bedauerlich und schade“, sagte er. Auch beim Wohnungsneubau oder beim Ausbau des Wissenschaftsstandorts Berlin sei man vorangekommen.

Müllers Vorhersage zum Schluss: Berlin wird teurer

Und ganz am Ende hatte der scheidende Senatschef noch eine kleine Botschaft an sein - demnächst ehemaliges - Stadtvolk: Ja, man erlebe gerade eine kleine Atempause beim Bevölkerungswachstum, auch Corona-bedingt. Er sei aber sicher, dass Berlin bald wieder wachse, „und das ist gut für unsere Stadt“. Und dazu gehörten dann aber auch steigende Preise. „Ja, das ist nicht einfach, das muss man lernen.“

Nun, so wenige Tage vor dem mutmaßlichen Ende kann das 11er-Gremium offenbar doch nicht so ohne weiteres voneinander lassen. Man werde noch einmal gemeinsam Abschied feiern und wohl auch „ein bisschen stolz“ auf die Regierungszeit zurückblicken, sagt Müller.