Berliner Senat will mehr tun gegen Femizide

Ulrike Gote (Bündnis 90/Die Grünen), Berliner Senatorin für Gesundheit und Wissenschaft. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Der Berliner Senat will mehr tun gegen sogenannte Femizide, also von Hass und Verachtung getriebene Morde von Männern an Frauen. Geplant sind eine engere Kooperation und mehr Informationsaustausch von Senat, Behörden, Hilfsprojekten und Zivilgesellschaft, um die Gefahr eines solchen Verbrechens frühzeitig zu erkennen und potenzielle Opfer besser zu schützen.