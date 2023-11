Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zeigt sich zufrieden mit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz zur Migrationspolitik. „Es sind erste wichtige Schritte“, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Er gehe zudem von einer deutlichen Entlastung für Berlin aus. Zuvor hatten Länder, Städte und Gemeinden seit Monaten mehr finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen gefordert.

Migration: Länder und Kommunen sollen bei Asyl-Leistungen sparen

Für die Länder und Kommunen werden nun insgesamt 3,5 Milliarden Euro an möglichen Entlastungen prognostiziert. Dies geht aus dem Beschluss des Treffens von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und den Länderchefs hervor. So will der Bund ab 2024 eine jährliche Kopfpauschale von 7500 Euro pro Asylbewerber zahlen. Hinzu kommen demnach weitere Einsparungen bei Leistungen für Asylsuchende:

Einsparungen bei Leistungen ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag durch die „Anpassung der Höhe der Leistungen für Schutzsuchende in Gemeinschaftseinrichtungen insbesondere bei der Verpflegung“;

ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag dadurch, dass Asylbewerber künftig nicht mehr 18 Monate, sondern 36 Monate im Grundleistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes verbleiben – und somit erst später Anspruch auf das höhere Bürgergeld haben;

ein dreistelliger Millionenbetrag durch eine damit verbundene Anpassung der Gesundheitsleistungen.

Als Grundlage der Berechnung dienen die Asylanträge im Jahr 2023. Der Bund garantiert: „Sollte die Zahl der Asylerstanträge deutlich sinken, wird der Bund in jedem Fall eine Milliarde Euro pro Jahr als Flüchtlingspauschale an Länder und Kommunen leisten, um die notwendige Infrastruktur zu erhalten.“

Sozialsenatorin Kiziltepe: Beschlüsse schüren unrealistische Erwartungen

Auch Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) begrüßte auf Anfrage der Berliner Zeitung das neue Bund-Länder-Finanzierungsmodell. „Es ist gut, dass die Ministerpräsidentenkonferenz beim Thema Finanzierung weitergekommen ist“, so die Sozialsenatorin. „Wir bekommen damit ein atmendes System, das abhängig von Ankunftszahlen wächst oder kleiner wird. Ich hoffe jetzt, dass wir hoffentlich dadurch weniger öffentliches Gezerre haben.“

Kiziltepe kritisiert jedoch die „Schattenseiten“ der Beschlüsse. So fehle weiterhin eine „verbindliche Unterstützung bei den anstehenden Integrationsaufgaben“, die „immens“ seien. Ebenso sei die Option, eine Flüchtlingsnotlage auszurufen, nicht erörtert worden. Der Hintergrund: Kiziltepe hatte im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz die Ausrufung einer Notlage ins Spiel gebracht, um damit die Schuldenbremse aussetzen zu können. So sollte der Bund mehr Gelder für die Länder zur Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern freimachen.

Skeptisch ist Kiziltepe außerdem beim Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die mögliche Einführung von Asylverfahren an der EU-Außengrenze zu überprüfen. „Hier werden wieder mal Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt werden und schon gar nicht in einem überschaubaren Zeitraum“, so die Sozialsenatorin.



Auch die „Idee mit der Geldkarte“ werde Berlin nach den Beschlüssen „unnötig weiter“ beschäftigen, kritisiert sie. Kiziltepe weiter: „Ich bin gespannt, wie man solch ein kompliziertes Konstrukt schaffen will, wo es doch in unserem Land schon bei einfachen Digitalisierungsvorhaben nicht rund läuft. Ich kann jeden nur davor warnen, weiterhin mit unrealistischen Versprechen zu hantieren. Das erzeugt schlicht nur eins: Frust.“

Die Sozialsenatorin sagte im Vorfeld des Gipfels gegenüber der Berliner Zeitung, die Migrationsforschung kenne keine Belege dafür, dass es einen Zusammenhang zwischen Barzahlung und verstärkter Migration gäbe. Insbesondere aus der Union und der FDP wurde jedoch der Vorschlag zur Abschaffung von Bargeldzahlungen begrüßt. Politiker beider Parteien erhoffen sich von der Maßnahme, dass Migranten so weniger Geld in die Heimat schicken könnten. Kiziltepe hält diese Maßnahme jedoch weder für sinnvoll noch für kurzfristig realisierbar.

Sowohl Union als auch Berliner Grüne bleiben skeptisch

Anders als Kai Wegner hatten CDU und CSU die Migrations-Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz als enttäuschend und unzureichend kritisiert. „Das Entscheidende ist, die Zahlen müssen runter. Und ob die tatsächlich runtergehen mit diesen Maßnahmen, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag in Berlin. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ergänzte: „Es ist ein erster Schritt, ja, aber es ist nicht der große Wurf.“

Skeptisch sind auch die Berliner Grünen. Jian Omar, migrationspolitischer Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus, sagte der Berliner Zeitung: „Bei der Bezahlkarte haben wir starke Zweifel, zumal der Beschluss in der Praxis für Berlin wenig ändern würde. Bezahlkarten werden nicht dazu führen, dass weniger Menschen fliehen. Kürzungen an der falschen Stelle führen im Gegenteil dazu, dass sich Menschen nicht integrieren und die Folgekosten steigen.“ Die Forderungen der CDU-Länder, Asylverfahren an die EU-Außengrenze auszulagern, nennt Omar „nicht menschenrechtskonform und außerdem rechtswidrig“. Die Grünen-Fraktion stelle sich entschieden dagegen, so der Berliner Grünen-Abgeordnete.

Die Bundestagsabgeordnete für Friedrichshain-Kreuzberg, Canan Bayram (Grüne), ordnet den Beschluss der Ministerpräsidenten ebenfalls kritisch ein. Der Beschluss würde fälschlicherweise den Eindruck erwecken, Lösungen für „die migrationspolitischen Herausforderungen“ von Bund und Ländern zu finden. Sie zweifelte an, dass durch Leistungskürzung für Asylsuchende „überhaupt positive Ergebnisse“ erzielt werden können. „Bedenklich ist, dass man dafür sogar bereit ist, Verfassungsverstöße in Kauf zu nehmen“, sagte sie der Berliner Zeitung.