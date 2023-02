Berliner Sozialticket für den ÖPNV gilt bis Ende April Das 9-Euro-Sozialticket für Busse und Bahnen in Berlin gibt es bis mindestens Ende April. Der Senat hat bei einer Sondersitzung beschlossen, es um einen weit... dpa

ARCHIV - Fahrgäste steigen in eine S-Bahn ein. ld/dpa/Symbolbild Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Berlin -Das 9-Euro-Sozialticket für Busse und Bahnen in Berlin gibt es bis mindestens Ende April. Der Senat hat bei einer Sondersitzung beschlossen, es um einen weiteren Monat zu verlängern. Das teilte die Senatskanzlei am Freitag mit. Ab 1. Mai ist die Einführung eines bundesweiten Nahverkehrstickets für 49 Euro geplant. Danach soll es nach Möglichkeit in Berlin weiterhin ein günstigeres Sozialticket geben. Das sogenannte Berlin-Ticket S gilt im Tarifbereich AB und kostet 9 Euro monatlich. Es soll einkommensarmen Personen ermöglichen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.