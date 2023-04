Berliner SPD gibt Senatoren bekannt – das wird aus Franziska Giffey

Die Berliner SPD hat ihre Senatorinnen und Senatoren für die Koalition mit der CDU bekannt gegeben. Die Namen kursierten bereits zuvor in den Medien, auch die Berliner Zeitung berichtete über die Besetzung des Regierungskabinetts.

Das sind die SPD-Senatorinnen und Senatoren Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen: Christian Gaebler

Inneres und Sport: Iris Spranger

Integration, Arbeit und Soziales: Cansel Kiziltepe

Wissenschaft, Gesundheit und Pflege: Ina Czyborra

Wirtschaft, Energie und Betriebe: Franziska Giffey

Die Partei verkündete die Namen im Anschluss an eine gemeinsame Sitzung von Landesvorstand und Fraktion im Abgeordnetenhaus. Zuvor hatten die Berliner SPD-Mitglieder mit 54,3 Prozent der Teilnehmer für ein schwarz-rotes Regierungsbündnis unter Führung der CDU gestimmt. Auch die CDU hatte am Montag auf einem Parteitag einer Koalition mit der SPD zugestimmt.

Zu dem Unmut in der Berliner SPD über die Koalition mit der CDU und Forderungen nach einer möglichen personellen Neuaufstellung der Parteispitze sagte der Fraktions- und Landesvorsitzende Raed Saleh, er bleibe weiter in seinen Parteiämtern und werde den Senat in dessen Arbeit begleiten. Giffey, die ebenfalls Landesvorsitzende ist, betonte, ihr Weg sei „mehrheitlich unterstützt“ worden. „Parteiwahlen sind regulär im nächsten Jahr. Jetzt steht diese Frage nicht an.“