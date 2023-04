Berliner SPD startet Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin steht. Doch noch sind bei Parteien nicht am Ziel. Nun ist die Basis der Sozialdemokraten gefragt. Stimmt sie ... dpa

Berlin -Weiterer Schritt auf dem Weg zu Schwarz-Rot in Berlin: Nach der Vorstellung des ausgehandelten Koalitionsvertrages startet die SPD am Dienstag ein Mitgliedervotum darüber. Zunächst werden die Briefwahlunterlagen zusammengestellt und zum Versand vorbereitet, wie ein Sprecher mitteilte. Am Mittwoch beginnt der Versand an 18 566 Parteimitglieder per Post.