Berliner SPD will auf Parteitag Wahlergebnis auswerten

Berlin -Dreieinhalb Monate nach ihrer Schlappe bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus will die Berliner SPD am Freitag (ab 16.30 Uhr) über die Gründe und Konsequenzen reden. Bei einem Parteitag wird eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kurs der Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh erwartet.

Bei der Wiederholungswahl am 12. Februar hatte die SPD mit 18,4 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Berliner Abgeordnetenhauswahl eingefahren. Sie lag klar hinter der CDU (28,2 Prozent) und nur 53 Stimmen vor den Grünen auf Platz zwei.

Seit rund vier Wochen sind die Sozialdemokraten Juniorpartner in einer Koalition mit der CDU unter dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Zuvor hatte die SPD die mehr als sechs Jahre währende Zusammenarbeit mit Grünen und Linken beendet, obwohl es für diese Dreierkoalition auch im neuen Landesparlament eine Mehrheit gegeben und ein solches Bündnis der SPD das Rote Rathaus gesichert hätte.

Bei einem SPD-Mitgliedervotum hatten 54,3 Prozent für den Koalitionsvertrag mit der CDU gestimmt. Das Ergebnis zeigt, dass die Partei in der Frage gespalten ist, ob der von Giffey und Saleh vorgegebene Kurs richtig ist. Vor allem die Jusos, aber auch so mancher Politiker aus den Kreisverbänden sind gegen die Koalition mit der CDU. Sie glauben nicht, dass das der Stadt und der SPD mit Blick auf die nächste Wahl 2026 gut tut.

Kritiker der Parteispitze vermissten bisher eine kritische Aufarbeitung der Wahlniederlage. Die Jusos fordern dazu eine spezielle Kommission mit externer Begleitung und einen „Visionen-Prozess“, in dem die Berliner SPD darüber diskutiert, was sie langfristig will.

Diese Forderungen stellen die Jusos auch in einem Antrag an den Parteitag, über den am Freitag abgestimmt wird. Kritik üben sie in dem Antrag auch an der Zusammensetzung des geschäftsführenden Landesvorstands: Das Gremium sollte aus ihrer Sicht künftig nicht mehr weitgehend mit denjenigen besetzt sein, die Verantwortung im Senat oder der Fraktion tragen.

Der Antrag zielt nicht zuletzt auf die frühere Regierende Bürgermeisterin und jetzige Wirtschaftssenatorin Giffey und auf Fraktionschef Saleh. Ob er auf dem Parteitag eine Mehrheit bekommt, ist offen. Als unwahrscheinlich gilt ein Abwahlantrag gegen die beiden Landesvorsitzenden. Turnusgemäß sind bei der SPD im nächsten Jahr Vorstandswahlen.

Die Wahl am 26. September 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof wegen „schwerer systemischer Mängel“ und zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt und eine Wiederholung angeordnet.