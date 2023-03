Berliner Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele begonnen Muss Berlin beim Klimaschutz mehr tun? Bei einem Volksentscheid können nun die Bürger darüber befinden. dpa

Zum Auftakt des "Berlin Climate Aid" Konzert hatten sich nur wenige Menschen am Brandenburger Tor eingefunden. Paul Zinken/dpa

Berlin -In Berlin hat am Sonntagmorgen ein Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele begonnen. Ein Bündnis „Klimaneustart“ will erreichen, dass Berlin sich verpflichtet, bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu werden. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte können darüber abstimmen.