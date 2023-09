Berliner Wahlen in Gefahr: Die Verwaltung steckt tief in der Personalkrise

Wer in Berlin einen neuen Reisepass beantragen will, sich einen Parkausweis ausstellen lassen oder einen Umzug melden will, muss wie überall in Deutschland zu einem örtlichen Bürgeramt. Berliner müssen jedoch regelmäßig sehr lange auf einen Termin warten. Für die über 3,6 Millionen Einwohner der Hauptstadt gibt es nämlich nur 42 Bürgerämter. Und deren Mitarbeiter können viel erzählen von vollen Warteräumen, überlasteten Kollegen und von Schwierigkeiten, überhaupt einen Termin zu bekommen. Über Jahre war dieses Problem in der Verwaltung unlösbar.

In der gesamten Berliner Verwaltung herrscht ein Mangel an Arbeitskräften. Wie der Spiegel berichtete, waren am 1. Januar 2023 in Berlin über 80 Stellen in der Verwaltung unbesetzt. Außerdem gibt es laut Spiegel seit dem Jahr 2022 in Berlin 150 offene Stellen mehr, weil Mitarbeiter in Rente gegangen sind, den Arbeitsbereich gewechselt haben oder sogar gekündigt haben. Nun droht eine Personalkrise, denn Nachfolger gibt es viel zu wenig.



Dabei hatte sich die Lage zunächst entspannt, seitdem immer wieder Berliner stolz berichteten, auch kurzfristig einen Termin beim Bürgeramt bekommen zu haben. Das betraf zwar häufig Bürgerämter am Rand der Stadt, aber Parkausweise und Wohnungsummeldungen kann jedes Bezirksamt erledigen

Einige Bezirke in Berlin, wie Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, sind von dem Arbeitskräftemangel besonders stark betroffen. Die beiden Bezirke mussten laut Spiegel in den letzten zwei Jahren über 30 Kündigungen verkraften. Auch in Pankow ist die Lage besorgniserregend. Almuth Tharan, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Pankow, berichtet, dass Angestellte in Pankower Bürgerämtern durchschnittlich mehr als einen Monat im Jahr krankgeschrieben seien. „Diese Zahl ist so hoch, dass sie eigentlich nur mit schlechten Arbeitsbedingungen oder einer sehr hohen Arbeitsbelastung zu erklären ist“, sagt sie der Berliner Zeitung. Ein weiterer Faktor sei die Bezahlung, sagt Almuth Tharan. „Diese ist häufig niedriger als bei vergleichbaren Stellen in der freien Wirtschaft oder in anderen Ämtern.“

Dies bestätigt auch die Pressestelle des Bezirksamtes Friedrichhain-Kreuzberg: „In Arbeitsbereichen, die mit Bundesbehörden oder der freien Wirtschaft konkurrieren, ist das Thema Bezahlung regelmäßig ein Absagegrund.“ Bewerber würden regelmäßig die Senats- und Bundesebene vorziehen, da die Gehälter dort wesentlich höher seien. Auch die „allgemeine Bevölkerungsentwicklung“ spiele eine Rolle, denn durch das „Ausscheiden der Baby-Boomer-Generation“ entsteht in der Verwaltung eine große Lücke.

„36 Stellen müssen kommen“: Wahlen in Berlin durch Personalmangel gefährdet

Die hohe Anzahl an Kündigungen und auch insgesamt 63 von 150 Stellenwechseln lassen sich auch strukturell erklären, so Hendrikje Klein, Sprecherin für Personal und Verwaltung (Linke). So beginnen viele Angestellte im öffentlichen Dienst ihre Karriere bei den Bürgerämtern, da dort schnell breite verwaltungstechnische Prozesse erlernt werden können. Danach würden sie typischerweise auch an andere, spezifischere Stellen wechseln. Auch Kündigungen ließen sich so verstehen: „Genauso wie gerne Menschen über das Bürgeramt den Weg in die Verwaltung finden, stellen Mitarbeitende darüber fest, dass die Verwaltung doch nicht das Richtige ist.“

Der Mangel an Angestellten in der Berliner Verwaltung ist aus der Sicht von Hendrikje Klein auch eine ernsthafte Gefahr für den reibungslosen Ablauf von Wahlen. Auch für diese gibt es mittlerweile nicht mehr genug Personal. „Die zugesagten 36 Stellen für die bezirklichen Wahlämter müssen kommen“, sagt Klein. Diese seien durch den Senat versprochen, aber nicht finanziert worden. „Das macht mich wirklich sprachlos.“ Am vergangenen Dienstag hat Finanzsenator Stefan Evers eine Lösung für die erhofften 36 Stellen zugesichert, Details nannte er nicht.

Mit der Sorge um die Organisation von Wahlen ist Hendrikje Klein nicht allein. Auch Landeswahlleiter Stephan Bröchler und Cornelius Bechtler, Bezirksstadtrat von Pankow hatten zuvor öffentlich auf den Mangel aufmerksam gemacht. Zusätzlich sind Überlastung, mangelnde Digitalisierung und starre Hierarchien laut Hendrikje Klein die wesentlichen Gefahren für den öffentlichen Dienst.

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) kündigte am Dienstag Lösungen durch den Senat an, die in der kommenden Woche vorgestellt werden sollen. Wie diese konkret aussehen, ist unklar. Laut Staatssekretärin Martina Klement, die für die Modernisierung der Berliner Verwaltung verantwortlich ist, werden einige in diesem Jahr ausgeschriebene Stellen erst 2024 besetzt werden können.



Eine Lösung für den Fachkräftemangel sieht das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg in alternativen Arbeitskräften: „Quereinsteigern ohne adäquaten Abschluss, aber mit der entsprechenden Berufserfahrung ist der Zugang zum öffentlichen Dienst häufig nicht möglich und muss erheblich erleichtert werden.“