Berliner Wahlforscher: „Es kann noch eine Menge passieren“ Bis zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl sind es nur noch wenige Tage. Aber was bedeuten die Umfrageergebnisse? Sie könnten auf den Wahlausgang diesmal ... dpa

Berlin -Der Ausgang der Wiederholungswahl am Sonntag ist nach Einschätzung des Berliner Wahlforschers Thorsten Faas trotz des zuletzt deutlichen Trends in den Umfragen weiter offen. „Wir sehen, dass sich viele Menschen spät entscheiden. Das schließt die Frage ein, ob man überhaupt zur Wahl geht“, sagte der Politikwissenschaftler, der an der Freien Universität lehrt, der Deutschen Presse-Agentur. Dann gebe es auch Menschen, die strategisch wählten und die Umfrageergebnisse nutzten, um die eigene Wahlentscheidung zu überdenken.