Berliner Wirtschaft: Wir verstehen die Grünen nicht

Die Lage ist ernst, daran lässt Christian Amsinck keinen Zweifel. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) erinnert an die milliardenschweren Hilfen, mit denen die Bundesregierung, aber auch der Berliner Senat Unternehmen und Privathaushalte in den vielen aktuellen Krisen unterstützen: Energiepreiskrise, Inflation, Rezessionsgefahr. Das sei gut, sagt er. Und in diese Zeit der Unsicherheiten fällt nun die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar. Ist das Datum für die Berliner Wirtschaft womöglich eine Chance?