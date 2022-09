Berliner Wirtschaftssenator: Gas wird teurer, aber es wird nicht knapp

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey fordert vom Bund einen Energiepreisdeckel für Gas und Strom. „Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass nicht nur Programme gemacht werden, die auf eine Abfederung hoher Energiepreise abzielen, sondern an die Wurzel des Übels herangehen“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach einer Senatssitzung.

Der Bund müsse jetzt sagen, „es braucht den Energiepreisdeckel, es braucht die Sicherheit, dass Menschen wieder ruhig schlafen können“, sagte Giffey. Der Deckel solle auch für Unternehmen gelten, die ebenfalls mit überbordenden Preissteigerungen konfrontiert seien. Mit dieser Forderung gehe Berlin in die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch kommender Woche.

Gefragt sei nun vor allem der Bund, sagte die Landespolitikerin. Dort müssten die Energiepreise durch staatliche Eingriffe dringend gesenkt werden. Sie wisse, dass das teuer werde, so Giffey, dass sich der Staat dafür neu verschulden müsse. Deshalb müsse die gesetzlich vorgeschriebene Schuldenbremse ausgesetzt werden, sagte die SPD-Politikerin. Dafür müsse eine Notlage erkannt werden. Diese sei unbedingt gegeben, so Giffey: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Bei diesen Einschätzungen weiß Franziska Giffey in Berlin Wirtschaftssenator Stephan Schwarz an ihrer Seite. Der parteilose Politiker, der für die SPD im Senat sitzt, glaubt nach eigenen Worten zwar nicht daran, dass das Gas in diesem oder im nächsten Jahr tatsächlich knapp werden könnte. „Das ist ein unwahrscheinliches Szenario“, sagte er am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung.

Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz fordert: „Klotzen, nicht kleckern“

Aber auch Schwarz sieht die hohen Energiepreise als das Hauptproblem. Er fühle sich an die Finanzkrise 2008/09 erinnert, als die Bankenbranche mit viel Geld gestützt und damit ein Kollaps verhindert wurde. „Wir sind jetzt in einer ähnlichen historischen Situation“, so Schwarz, erneut brauche es dafür besondere Antworten. In seinen Augen bedeute das: „Klotzen, nicht kleckern.“

Wie ernst das Berliner Regierungsbündnis die Lage einschätzt, wurde auf einer rot-grün-roten Klausur am Montag überdeutlich. Da verständigte sich das Bündnis nach fünfstündiger Debatte darüber, was man auf Landesebene selbst zu tun gedenkt. Die Koalition einigte sich auf ein eigenes Berliner Entlastungspaket, das bis zu 1,5 Milliarden Euro kosten könnte. Weil das den bisherigen Haushalt sprengt, soll ein Nachtragshaushalt entstehen – alle Pläne zur Schuldentilgung im höchst verschuldeten Bundesland Berlin sind aufgeschoben.

Das frische Geld soll nach den Vorstellungen von Rot-Grün-Rot zuvorderst Privathaushalte sowie soziale Infrastruktur wie Krankenhäuser, Feuerwehr oder sonstige Einrichtungen des täglichen Lebens und der Daseinsvorsorge vor hohen Energiepreisen schützen. Dazu gehören 105 Millionen Euro für ein 29-Euro-Ticket, das nur für Berlin gültig ist. Aber auch ein Kündigungsmoratorium, wenn Bewohner von Mietwohnungen wegen der steigenden Preise ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können.

Doch auch die Berliner Wirtschaft mit ihren vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie immerhin 150.000 Soloselbstständige sollen unterstützt werden. „Wir wollen verhindern, dass unsere mehr als 100.000 Betriebe in schweres Fahrwasser geraten“, sagte Giffey. Mit großzügiger und schneller Hilfe wie während der Corona-Krise wolle man Unternehmen vor Rezession und Pleitewelle möglichst bewahren. „Wir wollen verhindern, dass diejenigen, die wir gerade gerettet haben, jetzt in die Knie gehen.“

Die Berliner Betriebsamkeit der vergangenen Tage in der Preiskrise sorgt unterdessen beim Nachbarn für Verdruss. So kritisierte der Vorsitzende der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, Sebastian Walter, die Reise des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) in die USA – während die anderen Länderchefs arbeiteten, sagte Walter am Dienstag nach einer Fraktionssitzung der oppositionellen Linken in Potsdam.

Woidke werde wieder einmal überholt von Giffey und der rot-grün-roten Koalition in Berlin, so Walter. „Brandenburg muss hier auch liefern, endlich liefern“, forderte Walter. „Wer meint, in dieser Zeit wegreisen zu müssen, muss mit guten Ergebnissen zurückkommen.“

Ministerpräsident Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) reisten am Sonntag zu Unternehmensgesprächen in die USA. Gerade in diesen Krisenzeiten sei es wichtig, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu stärken, hatte Woidke wenige Tage vor der Auslandsvisite gesagt. Er will vor allem Vertreter aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche treffen und für den Industriestandort Brandenburg werben.