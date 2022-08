Die Zahlen sind imposant, die Tendenz ist eindeutig. Noch im Jahr 2014 haben die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses gut 2000 schriftliche Anfragen an Landesregierung und Verwaltung gestellt, mittlerweile hat sich die Zahl etwa verdoppelt. Dieser Anstieg hat Folgen: Seit Längerem schon beklagt sich der Senat, ganze Abteilungen würden durch die Beantwortung belastet und von anderen Arbeiten abgehalten. Parlamentarier halten dagegen, pochen auf ihre Rechte und beschweren sich über die vermeintlich mangelnde Qualität vieler Antworten. Da brauche sich niemand beschweren, dass wieder nachgefragt werde. Ist die Flut der Anfragen also ein Ärgernis oder Ausweis einer lebendigen Demokratie? Die Antworten berühren grundsätzliche Fragen wie Gewaltenteilung und die Kontrollfunktion des Parlaments.

Marcel Luthe war ungekrönter König des Anfragewesens. In der vergangenen Legislaturperiode des Berliner Parlaments stellte die FDP-Fraktion mit Abstand die meisten Fragen an die rot-rot-grüne Regierung. Fast 1400 waren es allein im Jahr 2019. Kurz darauf warfen die Liberalen den eigensinnigen Luthe wegen eines „zerrütteten Vertrauensverhältnisses“ aus der Fraktion, prompt halbierte sich die Zahl der FDP-Anfragen.

Allein 250 Anfragen zum Terroranschlag am Breitscheidplatz

Im Gespräch mit der Berliner Zeitung weiß Luthe sofort, zu welchem Thema er die meisten Anfragen gestellt hat: „Zu Amri. Das waren mindestens 250 Anfragen.“ Immer wieder wollte der gewählte Abgeordnete über die Umstände aufgeklärt werden, wie es zu dem verheerenden Terroranschlag im Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz kommen konnte. Was wussten die Behörden über den späteren Attentäter? Hätte der Anschlag verhindert werden können, wenn man sich besser ausgetauscht hätte?

Aus Sicht der Behörden waren Luthes Fragen seinerzeit nicht nur unangenehm, weil tatsächlich mangelnde Kommunikation zwischen den ermittelnden Dienststellen aufgedeckt wurde. Vor allem, so die Kritik, fraßen Luthes dauernde Fragen Zeit und personelle Ressourcen.

Doch warum wird eigentlich so viel mehr gefragt? Das liegt auch an der Umstellung des Abgeordnetenhauses vom Teilzeit- zum Vollzeitparlament vor zwei Jahren – durchgesetzt von einer ganz großen Koalition aus SPD, Linken, Grünen, CDU und FDP gegen eine paar Abtrünnige der Grünen und die gesamte AfD. Ziel sei es, „eine sehr enge parlamentarische Kontrolle des Senats zu gewährleisten“, hieß es damals. Das Ergebnis ist jetzt zu besichtigen.

Umstellung zum Vollzeitparlament stärkt die Abgeordneten

Mit der Umstellung auf Vollzeit genehmigten sich die Abgeordneten auf einen Schlag rund 60 Prozent höhere Diäten. Inzwischen liegt der Satz bei fast 7000 Euro. Doch auch ihre Personalkosten sind enorm gestiegen. So kann jeder Abgeordnete statt zuvor nur einen nun bis zu vier Mitarbeiter beschäftigen. Entsprechend intensiv können jetzt die Themen bearbeitet werden.

Doch was sind das für Themen? Ein kurzer Blick in die Dokumentation des Abgeordnetenhauses zeigt, wie groß die Spanne ist. Mal werden bloße Ziffern abgefragt, die mit einem Mausklick zu besorgen sind. So fragte im Juli ein CDU-Abgeordneter, wie hoch „die absolute Gesamtsumme“ der an Mitarbeiter der Innenverwaltung gezahlten „Prämien für besondere Leistungen“ war. Aus der Antwort ergibt sich, dass bis 2016 gar keine Prämien gezahlt wurden, 2021 waren es dann 259.382,19 Euro. Was der Frager mit dieser Erkenntnis anfängt, bleibt ihm überlassen.

Doch es gibt komplexere Fragen, die nicht ganz so einfach zu beantworten sind. Wenn etwa der Grünen-Baufachmann Andreas Otto wissen will, „welche Probleme es bei der Genehmigung von Dachgeschossausbau gibt“, werden ihm Auszüge aus dem Baugesetzbuch und Einblicke in die oft schwer durchschaubaren Zuständigkeiten von Landes- beziehungsweise Bezirksebene aufgetischt. Auch hier stellt sich die Frage: Was fängt Otto mit der Antwort an?

Oder was ein AfD-Abgeordneter, der nach „linksextremistischen Personen im öffentlichen Dienst“ fragt, mit dieser Antwort: „Bei der Polizei Berlin ist ein Tarifbeschäftigter bekannt, bei dem der Verdacht besteht, eine linksextremistische Einstellung zu haben. Ein Strafermittlungsverfahren wurde eingeleitet.“

Dafür hat der Senat 3 Wochen Zeit & ca. 215.000 Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter zur Verfügung. Einige Fragen wiederholen sich oder werden über die Zeit fortgeschrieben. Viele Zahlen z. B. zu Statistiken sollten eh vorliegen. Der Aufwand ist von Anfrage zu Anfrage unterschiedlich. — Danny Freymark 🇺🇦 (@dannyfreymark) July 26, 2022

Von Jahr zu Jahr spüre ich als Vertreter meiner Heimat #Lichtenberg, dass die Menschen mehr Interesse an unserem Wirken haben. Viele direkte Anfragen von Bürgerinnen und Bürger an den Senat oder die Bezirke bleiben jedoch unbeantwortet. Das ist nicht mehr zeitgemäß. — Danny Freymark 🇺🇦 (@dannyfreymark) July 26, 2022

Andere Länder, andere Sitten

Berlins Parlamentspräsident Buchner hat früher für einen SPD-Abgeordneten im Landtag von Nordrhein-Westfalen gearbeitet und dabei andere Erfahrungen gemacht. „Dort wird weniger über formelle Anfragen geregelt. Die haben eine andere Tradition“, sagte Buchner der Berliner Zeitung.

Tatsächlich bestätigt eine Nachfrage im Landtag in Düsseldorf, wie frappierend anders das Parlament des bevölkerungsreichsten Bundeslands arbeitet. Dabei zeigen sich auch grundsätzliche Unterschiede zwischen Koalition und Opposition. So ist es dort für die Regierungsfraktionen offenbar unüblich, überhaupt zu fragen. Nach Auskunft der NRW-Parlamentsverwaltung stellte in der vergangenen Wahlperiode die größte Oppositionsfraktion, die SPD, die meisten Anfragen. Aus den Regierungsfraktionen von CDU und FDP kam dagegen keine einzige Parlamentsanfrage.

Nun wollen die Parlamentarier an Rhein und Ruhr sicher nicht weniger wissen als die aus Berlin. Parlamentspräsident Buchner weiß aus damaliger Zeit noch genau, wie das in Düsseldorf geregelt wurde. „Wenn jemand etwas über Vorgänge in seinem Wahlkreis herausfinden wollte, wurde direkt im Ministerium oder in der Verwaltung angerufen“, berichtet Buchner. „Da hat der kurze Draht funktioniert“, sagt er. „Hier in Berlin ist das oft anders“, sagt Buchner. Er wünsche sich eine größere Offenheit der hiesigen Verwaltung, eine gut gefüllte und gepflegte Datenbank für alle, sagt er.

Für Marcel Luthe wäre das keine Lösung. Das Fragerecht der gewählten Volksvertreter sei elementar, sagt er. Dabei wird er grundsätzlich und scharf: „Wer sich über Transparenz und Kontrolle beschwert, hat ganz offensichtlich sehr viel zu verbergen.“

Nach seinem Rauswurf bei der FDP versuchte Luthe vorigen Herbst bekanntlich mithilfe der Freien Wähler, wieder ins Parlament zu gelangen. Der Versuch scheiterte. Bis auf Weiteres haben die Verwaltungen also Ruhe vor dem liberalen Unruhegeist.