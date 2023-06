Joe Chialo zum Verbot von Rammstein-Konzerten: „Wo ist die rechtliche Grundlage dafür?“

Was für eine katastrophale Zeit, Kultursenator in Berlin zu werden, just zur Saison der Berliner Skandal-Konzerte von Roger Waters und von Rammstein; aber auch zur Zeit von Energiekrise, Inflation und implodierenden Kulturetats. Die Berliner Clubs bangen um ihre Zukunft so wie auch die Freie Szene. Kann Joe Chialo, Ex-Türsteher und Ex-Musikmanager, die Berliner Kulturwelt retten? Erstmal hat er sie erschüttert: Kein Stein werde auf dem anderen bleiben, so Chialo.