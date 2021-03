Berlin - In Köln ist am Donnerstag das lang erwartete Gutachten zum Umgang von Kirchenoberen mit sexuellem Missbrauch an Kindern und Schutzbefohlenen vorgestellt worden. Die Untersuchung hat erhebliche Mängel in der Vergangenheit zutage gefördert, ein System der Unzuständigkeit, das Geheimhaltung begünstigte, wie die Gutachter urteilten. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch über die Folgen für alle Bistümer und die Lage der katholischen Kirche in Deutschland.

Berliner Zeitung: Herr Koch, wie nehmen Sie die Kölner Konfliktlage wahr?