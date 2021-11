Berlin plant weitere Corona-Einschränkungen. „Wir wollen mehr verbieten“, kündigte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag an. Weihnachtsmärkte sollen danach künftig nur noch unter 2G-Bedingungen geöffnet und eingezäunt werden. Zutritt hätten dann nur noch Geimpfte und Genesene. Dies soll an den Eingängen kontrolliert werden. Bei einzelnen Buden, die außerhalb der Weihnachtsmärkte stehen, wie etwa am Breitscheidplatz, sei der Senat in Abstimmung mit den Bezirken, um die Genehmigungen rückgängig zu machen. „Denn es bringt nichts, die Weihnachtsmärkte einzuzäunen, wenn drum herum die Menschen eng beieinanderstehen.“

Für Großveranstaltungen plant Berlin neue Obergrenzen: 1000 Personen unter freiem Himmel und 200 Personen in geschlossenen Räumen. Mit Hygienekonzept kann die Obergrenze auf 2500 in geschlossenen Räumen und 5000 Personen im Freien erhöht werden.

Geplant sind auch neue Kontaktbeschränkungen. Danach darf sich ein Haushalt künftig nur noch mit zwei ungeimpften Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen.

„Wir würden am liebsten die Clubs und ähnliche Einrichtungen schließen“, sagte Kalayci. Aber momentan sei das rechtlich für das Land Berlin nicht möglich. Denn dazu gebe es eine Rechtsunsicherheit. Hintergrund ist, dass es unterschiedliche Rechtsauffassungen dazu gibt: Eine definiert Clubs als Freizeiteinrichtung, die man schließen kann. Die andere Auffassung ist, dass ein Club ein Betrieb ist, weshalb er nach dem Infektionsschutzgesetz nicht geschlossen werden kann.

Weiteres Treffen der Ministerpräsidenten am Donnerstag

Einen Senatsbeschluss zu all diesen Maßnahmen gibt es noch nicht.

Auch im Bundeskanzleramt wurde am Dienstag über schärfere Maßnahmen gesprochen – bei einem Spontan-Gipfel, der aber vermutlich kein Zufall war. Er folgte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Rechtsmäßigkeit der Corona-Notbremse bestätigt hatte. Bei dem Krisen-Gipfel, angeführt von Noch-Kanzlerin Angela Merkel und dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz, ging es um das weitere Vorgehen.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eine Bundesnotbremse nicht vom Tisch, ein bundesweiter Lockdown könnte wieder möglich sein. Die Ampel-Parteien wollen die am 25. November ausgelaufene pandemische Notlage dennoch trotz der steigenden Inzidenzen nicht wieder einsetzen - den Bundesländern aber eine Art Öffnungsklausel für schärfere Maßnahmen bis hin zu regionalen Ausgangssperren und Lockdowns gewähren. Am kommenden Donnerstag soll es eine weitere vorgezogene offizielle Ministerpräsidentenkonferenz geben. Bei der sollen dann die am Dienstag diskutierten Beschlüsse gefasst werden.

Künftiger Kanzler Scholz für generelle Impfpflicht

Ganz oben auf der Liste steht inzwischen eine allgemeine Impfpflicht. Olaf Scholz sprach sich bei dem Treffen erstmals deutlich dafür aus, hieß es. Die Impfpflicht-Abstimmung ist im Bundestag ohne Fraktionszwang geplant. Sie soll Anfang Februar gelten. Zuletzt hatten die Ministerpräsidenten eine Verpflichtung für Mitarbeiter in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen beschlossen. Als Nächstes könnte dies für Feuerwehrleute, Polizisten und für Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr folgen.

Mehr strengere, bundeseinheitliche Regeln hatten am Dienstag die unionsgeführten Länder gemeinsam mit dem von den Grünen regierten Baden-Württemberg gefordert. Sie hatten einen Fünf-Punkte-Plan erstellt. Zusätzliche Kontaktbeschränkungen stehen dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Danach sollen ungeimpfte Menschen sich künftig nur mit maximal fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen dürfen. Geimpfte, Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren würden bei der Gesamtpersonenzahl nicht mitgezählt. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft würden als ein Hausstand gelten, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz hätten.

Impftempo soll erhöht werden

Außerdem sollen Clubs und Diskotheken geschlossen werden, so weitere Forderungen der Länderchefs, die am Donnerstag auf der neuen Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden könnten. Bei Großveranstaltungen dürfe die Kapazität nur zu einem Drittel ausgelastet werden. Auch soll es bundesweit wieder Geisterspiele in der Bundesliga geben, kündigte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an. Ebenso Freizeiteinrichtungen sollen eine Obergrenze von Personen bekommen oder eventuell ganz schließen. Des Weiteren soll darüber diskutiert werden, wie bei Impfungen mehr Tempo gemacht werden soll. Das Ziel soll demnach sein, bis Ende des Jahres rund 30 Millionen Impfungen zu ermöglichen. Einige Bundesländer fordern, dass auch Apotheker und Zahnärzte in Zukunft impfen dürfen.