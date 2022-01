Seit Tagen breitet sich die Coronavirus-Variante Omikron rasant in der Bevölkerung aus. Am Wochenende lag die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei über 500, doch allein in Berlin kletterten die Werte in manchen Stadtteilen auf weit über 1000. Das Gute ist: Die Krankheitsverläufe sind in der Regel harmlos, jedenfalls bei vollständig Geimpften und Genesenen. Viele hoffen inzwischen, dass Omikron das Pandemie-Ende einläutet. Dazu zählen auch der Virologe Christian Drosten sowie Berlins Hausärzte.

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg, Wolfgang Kreischer, sagte der Berliner Zeitung am Sonntag: „Omikron kann die Rettung sein.“ Der Mutant sei sehr infektiös, er könne zu einer schnellen Durchseuchung führen und das bei einer geringen Letalität. „Nur wenn keine andere Mutation Omikron wieder verdrängt, die letaler ist, kommt die fünfte Welle.“ Er hoffe aber, dass durch eine Durchseuchung auch andere Mutationen nicht mehr stattfinden und verdrängt werden und die Menschen nach einer Infizierung besser geschützt seien. Die Hoffnung sei, so Kreischer, dass danach nichts mehr komme. Ende des Jahres könnte es so weit sein, sagte er.

Von Vorteil könne eine Durchseuchung aber nur sein, wenn die Mehrzahl der Menschen geimpft ist, denn dann sei die Omikron-Variante nach derzeitigem Stand nicht so gefährlich wie andere Virus-Varianten. Klar sei inzwischen auch, dass es keinen hundertprozentigen Impfschutz gebe. Nur sei der Verlauf bei einer Ansteckung in der Regel harmloser.

Hausärzte stellen gleichzeitig Impflicht infrage

Geht es nach Kreischer, ist nach einer Durchseuchung aber auch die Debatte über eine Impfpflicht hinfällig: „Dann muss sich die Regierung aber auch fragen, ob eine Impfpflicht noch sinnvoll ist.“ Doch die habe ja bereits die Entscheidung für eine Impfpflicht auf den März geschoben. Der Chef des Hausärzteverbandes: „Ich vermute, dass die Regierung jetzt wahrscheinlich zögert, weil bis dahin die Durchseuchung mit Omikron fortgeschritten ist und es einen Totimpfstoff gibt.“ Auf diesen warten viele Impfunwillige seit langem, nennen das als Grund, sich nicht immunisieren zu lassen. Für Kreischer ist eine Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt sowieso sinnlos. „Sie hätte in der ersten und zweiten Welle gegriffen, aber jetzt ist es zu spät.“

Kreischer beobachtet in seiner Praxis inzwischen ein Umdenken von Impfskeptikern, die sich plötzlich immunisieren lassen. „Das liegt auch daran, dass viele weiterhin am öffentlichen Leben teilhaben wollen, sei es ein Restaurant oder eine Kneipe besuchen zu können“, sagt der Chef des Hausärzteverbandes.

Virologe Drosten: Die Abwehrkräfte gegen das Virus nehmen zu

Der Mediziner Kreischer reiht sich damit in die Riege der vorsichtigen Optimisten ein. Auch der Virologe Drosten sieht Licht am Horizont. Der Chefvirologe der Berliner Charité sieht in der Ausbreitung der Omikron-Variante eine „Chance“ zur Überwindung der Corona-Pandemie: Die rasche Ausbreitung der „abgeschwächten Infektion“ könne dazu beitragen, die Pandemie Ende 2022 für beendet erklären zu können, sagte Drosten dem Tagesspiegel am Sonntag. Dann gehe die Pandemie in eine Endemie über.

Man könne „nicht auf Dauer alle paar Monate über eine Booster-Impfung den Immunschutz der ganzen Bevölkerung erhalten“, sagte der Virologe: „Das muss das Virus machen.“ Drosten betonte jedoch, dass dies nur „auf Basis eines in der breiten Bevölkerung verankerten Impfschutzes“ möglich sei – sonst würden „zu viele Menschen sterben“. Die Abwehrkräfte gegen das Virus nähmen ständig zu, sagte Drosten. „Die Bevölkerung baut Immunität auf und behält die auch.“

Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt vor schweren Wochen

Drosten stellte zugleich den „nächsten Meilenstein“ in der Bekämpfung des Coronavirus in Aussicht. So könne etwa ein Spray, mit dem „abgeschwächte Viren oder eine moderne Variante davon“ in die Nase gesprüht wird, dort eine Schleimhaut-Immunität schaffen. „Das wäre ein viel besserer Übertragungsschutz“, sagte er.

Derweil bleibt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Warn-Modus. „Uns drohen in Deutschland sehr schwere Wochen“, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. Er fügte hinzu: „Wir dürfen uns mit Blick auf die aktuell sinkenden Krankenhauszahlen insbesondere auf den Intensivstationen nicht in Sicherheit wiegen.“ Zurzeit erkrankten vor allem die Jüngeren mit vielen Kontakten. Doch sobald sich auch die Älteren infizierten, werde die Zahl der Krankenhauseinweisungen wieder steigen. Daher setzt der SPD-Politiker weiterhin auf eine Impfpflicht, bei der drei Impfdosen vorgeschrieben sein sollten, sagte er am Wochenende. Sprich: zweifach geimpft plus Auffrischung.