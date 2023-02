Berlins Innenstaatssekretär Akmann hört überraschend auf Überraschende Personalie im Berliner Senat: Die Innensenatorin lässt einen wichtigen Staatssekretär ziehen. Zu den Hintergründen wird offiziell nichts mitget... dpa

ARCHIV - Iris Spranger (SPD), Berliner Senatorin für Inneres, Sport und Digitalisierung. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins Innenstaatssekretär Torsten Akmann hört nach gut sechs Jahren in dem Amt überraschend auf. „Ohne dem Beschluss des Senats vorgreifen zu wollen: Es trifft zu, dass Innensenatorin Iris Spranger im Einvernehmen mit Staatssekretär Akmann vorschlagen wird, ihn in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen“, erklärte ein Sprecher der SPD-geführten Innenverwaltung am Montag auf Anfrage. Zuvor hatte der RBB über die Personalie berichtet.