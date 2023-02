Berlins Juso-Vorsitzende: „Keine große Oppositions-Romantik“ Die Jugendorganisation der SPD hat sich gegen eine Oppositionsrolle der Partei in Berlin ausgesprochen. „Ehrlich gesagt herrscht bei uns Jusos keine große Op... dpa

Berlin -Die Jugendorganisation der SPD hat sich gegen eine Oppositionsrolle der Partei in Berlin ausgesprochen. „Ehrlich gesagt herrscht bei uns Jusos keine große Oppositions-Romantik“, sagte die Berliner Co-Vorsitzende Sinem Taşan-Funke am Montag im RBB-Inforadio. „Wir glauben nicht, dass diese Stadt eine bessere wird, wenn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sich von der Regierung zurückziehen“, so Taşan-Funke. Zuvor hatte Berlins Fraktions- und Landeschef Raed Saleh eine Oppositionsrolle für die SPD nicht ausgeschlossen.