Gerade erst sind die verschärften Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Menschen, auch geimpfte oder genesene, dürfen sich privat nur noch zu zehnt treffen, Silvestersausen sind gestrichen, und in Berlin wurden Böller- und Ansammlungsverbote für 53 Orte verhängt. Corona fordert uns in diesen Zeiten vieles ab, der Preis dafür, mehr Freiheit zurückzuerlangen, sind zunächst weitere Einschränkungen.