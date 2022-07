Berlins Feuerwehr ist im Dauerausnahmezustand – und das liegt nicht an der Hitze. Immer wieder kommt es dazu, dass kein freier Rettungswagen mehr zur Verfügung steht. Das kann im Notfall akute Lebensgefahr bedeuten. Jetzt greift Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ein. Sie gründet eine Steuerungsgruppe – und entmachtet damit die Chefs der Berliner Feuerwehr. Doch das Hauptproblem wird auch die Senatorin nicht schnell lösen können: Es gibt zu wenig Personal.

Die Gründe für den Ausnahmezustand bei den Rettungsdiensten sind komplex. Hauptgrund ist in jedem Fall der akute Fachkräftemangel vor allem bei den Notfallsanitätern. Dabei liegt es nicht am Geld. Insgesamt 800 zusätzliche Stellen seit 2016 sind ausfinanziert, das heißt, sie dürfen besetzt werden. Doch es fehlt an Absolventen. Derzeit werden 180 Notfallsanitäter geschult. Doch die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. In diesem Jahr werden 20 bis 30 Sanitäter fertig.

Zweites großes Problem sind die vielen Bagatellfälle, wegen denen ein Rettungswagen gerufen wird – sei es aus Bequemlichkeit oder übergroßer Vorsicht. So etwas ist nicht nur teuer, sondern kann auch zu akutem Mangel an anderer Stelle führen, wo Fahrzeuge und Personal wirklich gebraucht werden.

Die Feuerwehr selbst arbeitet nach einem Kriterienkatalog und entscheidet nach bestimmten Stichworten, ob ein Rettungssanitäter zum Einsatzort geschickt wird. Daraus wird ein Alarmierungscode erstellt. Doch diese Codierung ist umstritten. So fährt und fuhr offenbar viel zu häufig ein Notfallsanitäter los. Nach dem Motto: Sicher ist sicher. Ganz sicher.

Innenstaatssekretär Torsten Akmann will das ändern. Bisher ist der ärztliche Leiter der Feuerwehr der Herr über die Codierung. Das soll anders werden – denn, so Akmann: „Die Sicht auf das Gemeinwohl hat zuletzt zu wenig eine Rolle gespielt, künftig muss es ganz vorne stehen.“

Seit Monaten werkelt eine hochkarätig besetzte Taskforce mit Berlins Feuerwehrchef Karsten Homrighausen und seinem Vize Karsten Göwecke an der Spitze an all den Symptomen der Krise herum. Geändert hat sich seitdem offenbar wenig bis nichts.

So musste offenbar erst eine unter großer öffentlicher Anteilnahme abgehaltene Personalversammlung der Feuerwehr kommen, bis sich die Dinge jetzt bewegen. Zumindest ist das die Lesart der Innenverwaltung. Erst da seien die Probleme offenbar geworden, heißt es nun aus der Behördenleitung. Bis dahin habe die Feuerwehrspitze das Ausmaß des Problems nie klar benannt.

Jeden Tag zum Rapport: Eine vierköpfige Steuerungsgruppe soll die Vorschläge bündeln

Innensenatorin Spranger und ihr Innenstaatssekretär Torsten Akmann halten an der Feuerwehrspitze fest. Dennoch sagt Akmann: „Ich stelle fest, dass die Taskforce in der Umsetzung ihren Job nicht richtig gemacht hat.“ Und seine Senatorin Spranger macht den nächsten Schritt und gründet eine Steuerungsgruppe, bestehend aus je zwei Mitarbeitern der Innenverwaltung und der Feuerwehr, die Federführung liegt im Hause Spranger.

Das Quartett soll sich alle vorgeschlagenen Maßnahmen noch einmal anschauen und Vorschläge machen. Dafür müssen die Mitarbeiter der Innenverwaltung jeden Tag Staatssekretär Akmann berichten, sie müssen zum Rapport.

Feuerwehr soll nicht mehr jede Krankenhausverlegung übernehmen

Und noch mehr ist geplant. So gebe es demnächst Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die ihren ärztlichen Notfalldienst (Rufnummer 116 117) ausbauen soll. Auch mit den privaten Fahrdienstanbietern soll gesprochen werden. Die könnten etwa etliche der vielen Krankenhausverlegungen übernehmen. Noch so eine Aufgabe, mit der im Moment viel zu häufig die Berliner Feuerwehr betraut ist.