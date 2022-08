Berufung verworfen: Bewährung nach Angriff auf Taxifahrer Seit Jahren gilt der Mann im Zusammenhang mit einer rechtsextremen Serie von Anschlägen in Berlin als verdächtig. Auf die Anklagebank aber brachte ihn zunäch... dpa

Berlin -Für einen der beiden Hauptverdächtigen der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln bleibt es in einem anderen Strafverfahren bei einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren. In einem Prozess um einen Angriff auf einen Taxifahrer im Stadtteil Steglitz hat das Berliner Landgericht die Berufung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag verworfen. Allerdings wurde das zu zahlende Schmerzensgeld auf 3000 Euro erhöht - zuvor sollte der 39-Jährige 1000 Euro zahlen. Das Berufungsgericht erteilte dem nicht vorbestraften Angeklagten außerdem die Auflage, ein Anti-Gewalt-Training zu absolvieren.