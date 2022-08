Beschwerden gegen Behörden: Barrierefreiheit und Rassismus Eine herablassende Behandlung bei der Behörde, eine Kontrolle in der U-Bahn wegen der Hautfarbe. Wer sich diskriminiert fühlt, kann sich in Berlin auf ein ei... dpa

Berlin -Das Berliner Antidiskriminierungsgesetz (LADG) hat nach Angaben der zuständigen Ombudsstelle bislang zu rund 1000 Beschwerden geführt. Zwei große Themen bei den nach dem Gesetz als berechtigt eingestuften etwa 700 Fällen sind: Barrierefreiheit und Rassismus. „Die Beschwerden helfen uns, als Behörde besser zu werden“, sagte die Leiterin der Ombudsstelle, Doris Liebscher. „Diskriminierung ist ein relativ normales Phänomen in unserer Gesellschaft“, so Liebscher. Mit dem LADG verfolge Berlin einen professionellen Umgang damit. „Wir wollen über den Einzelfall an die Strukturen ran, um so als Behörde professioneller werden zu können.“