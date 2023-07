Betreuungsquote für Kinder in Brandenburg nahe am Bedarf

ARCHIV - Ein Kind spielt in einer Kita. on

Potsdam -Der Wunsch vieler Eltern nach einer Betreuung ihrer Kinder zwischen drei und fünf Jahren ist einer Studie zufolge in Brandenburg groß - und das Angebot im Land kann dem fast gerecht werden. Mit einer Betreuungsquote von 94,2 Prozent gehört Brandenburg zu den Bundesländern mit dem höchsten Anteil von in Kindergärten betreuten Kindern, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Bundesfamilienministeriums hervorgeht.

Der Studie zufolge liegt der Bedarf an Kinderbetreuung in dieser Altersgruppe in Brandenburg mit 97,3 Prozent noch etwas höher als die tatsächliche Quote. Mit einer Betreuungslücke von entsprechend 3,1 Prozentpunkten steht Brandenburg im bundesweiten Vergleich recht gut dar.

Anders sieht es in Brandenburg bei Kindern unter drei Jahren aus. Hier liegen Betreuungswunsch und Betreuungsquote weiter auseinander: Mit 64,2 Prozent war der Anteil der Eltern, die sich für ihre Kinder in dieser Altersgruppe eine Betreuung wünschen, in Brandenburg im bundesweiten Vergleich relativ hoch. Zugleich lag die Betreuungsquote in dieser Altersgruppe bei 56,7 Prozent.