Berlin - Bürokratie, Empathielosigkeit, lange Bearbeitungszeiten: Für Betroffene von Terroranschlägen geht der Horror bei der Suche nach Hilfe weiter. Nachdem ein Islamist im Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz einen tödlichen Anschlag mit einem Lkw verübte, kämpften Hinterbliebene und Überlebende jahrelang mit den Mühlen der Bürokratie, etwa wenn sie wegen schwerer Verletzungen Rente oder eine Reha haben wollten.

Noch heute wenden sich Betroffene des Anschlags an Edgar Franke. Seine Funktion lautet „Beauftragter der Bundesregierung für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland“. Seit April 2018 ist er im Amt und kümmert sich inzwischen um die Hinterbliebenen von insgesamt 26 Todesopfern und Menschen, die schwer verletzt wurden: bei den Anschlägen vom Breitscheidplatz, den rechtsextremistischen und antisemitischen Anschlägen von Halle und Hanau und dem islamistischen Messerattentat von Dresden.

Laut Franke wurden Betroffenen nach dem Breitscheidplatz-Anschlag 3,7 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt, im Fall von Halle eine halbe Million und nach Hanau 1,3 Millionen Euro. „Das Geld kann niemals das Leid der Betroffenen, aber kurzfristig finanzielle Sorgen lindern“, sagte Franke am Dienstag in Berlin.

Diese Zahlungen erfolgten laut Franke unbürokratisch. Allerdings sehen sich Betroffene von Terroranschlägen oft langsam und zäh arbeitenden Ämtern und komplizierten Antragsverfahren ausgesetzt. Nach schweren Verletzungen stehen nicht selten Rehabilitationsmaßnahmen an oder die Arbeitsfähigkeit ist gänzlich eingeschränkt, sodass die Menschen Rentenzahlungen beantragen müssen. Doch die Verfahren bei den Versorgungsämtern und die entsprechenden medizinischen Gutachten ziehen sich über Jahre hin. Entsprechende Erfahrungen mussten die Betroffenen etwa mit dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales oder auch der Unfallkasse und der Krankenkasse machen, die immer wieder Formulare und neue Anträge an Menschen schickten, die schwer verletzt wurden.

Solche Verfahren müssten beschleunigt werden, sagte Franke. „Die Opfer müssen bestmögliche medizinische Hilfe erhalten. Es ist nicht zu vermitteln, dass ein Mensch, der einen Arbeitsunfall erlitten hat, besser versorgt wird als ein Terroropfer.“

Christine Lambrecht: „Die Hinterbliebenen erwarten Antworten“

Besser werden müsse auch die Finanzierung von Opferhilfeeinrichtungen. „Die öffentlichen Zuwendungen sind meistens nur von kurzer Laufzeit. Die Einrichtungen brauchen aber Planungssicherheit“, so Franke.

Aus seiner Sicht lässt auch mitunter der Umgang mit Betroffenen, die über mangelnde Sensibilität in den Ämtern klagen, zu wünschen übrig. Es brauche mehr Ausbildung in Opferschutz und interkulturelle Kompetenz.

Deutsche wurden nicht nur Opfer von Terror auf dem Boden der Bundesrepublik, sondern auch im Ausland, etwa in Istanbul oder Nizza. Um Opfer im Ausland kümmert sich die Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe (NOAH) des Innenministeriums. Das Betreuungsprogramm endet nach 18 Monaten. Franke, der nur für das Inland zuständig ist, sprach sich dafür aus, die Zuständigkeiten zusammenzuführen: „Es ergibt keinen Sinn, das zu separieren.“

Gerade nach Hanau fragten sich viele Hinterbliebene und Betroffene, wie es sein konnte, dass ein Täter mit so einer Vorgeschichte eine Waffe tragen durfte: ein Mann, der wirre Briefe mit Verschwörungstheorien an Behörden geschickt hatte. Viele Anrufer waren beim Polizeinotruf nicht durchgekommen. „Es geht nicht um Schuldzuweisungen, aber die Hinterbliebenen erwarten Antworten auf diese Fragen“, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), in deren Behörde der Sitz des Opferbeauftragten angesiedelt ist. „Sie wollen wissen, welche Konsequenzen gezogen werden, dass sich so etwas nicht wiederholt und sagen: ‚Unsere Kinder dürfen nicht umsonst gestorben sein‘.“