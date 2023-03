Klimaschutzsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) über ein überfordertes Berlin, Polarisierungen im Wahlkampf und wie sie in der Opposition Druck entfalten will.

Der Volksentscheid „Berlin 2030 klimaneutral“ ist gescheitert. Aber doch nicht so ganz, findet Bettina Jarasch (Grüne), Berlins Senatorin für Klimaschutz. Am Tag nach der Abstimmung erreichen wir sie am Telefon.