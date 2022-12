Bevölkerung wächst bis 2040: Rund 187.000 Menschen mehr Bis 2040 soll die Berliner Bevölkerung um rund 187.000 Menschen wachsen. Das geht aus der „Bevölkerungsprognose 2021 - 2040“ hervor, die Stadtentwicklungssen... dpa

ARCHIV - Passanten sind auf der Schloßstraße in Berlin-Steglitz unterwegs. Paul Zinken/dpa

Berlin -Bis 2040 soll die Berliner Bevölkerung um rund 187.000 Menschen wachsen. Das geht aus der „Bevölkerungsprognose 2021 - 2040“ hervor, die Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag im Senat vorgelegt hat. „Unsere Stadt wächst, vor allen Dingen in Pankow und Treptow-Köpenick“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung.