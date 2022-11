Bewegung in Debatte um Insektenschutz bahnt sich an In die festgefahrenen Gespräche über mehr Arten- und Insektenschutz in Brandenburg kommt möglicherweise Bewegung. Die SPD-Landtagsfraktion zeigte sich unter ... dpa

ARCHIV - Eine Biene sucht Blütenpollen auf einem Buschwindröschen. a/Symbolbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Potsdam -In die festgefahrenen Gespräche über mehr Arten- und Insektenschutz in Brandenburg kommt möglicherweise Bewegung. Die SPD-Landtagsfraktion zeigte sich unter anderem offen für eine Aufstockung von Geldern. Die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen beraten mit zwei Volksinitiativen über einen Gesetzentwurf zum Insektenschutz. Dabei geht es um die Frage eines gesetzlichen Verbots von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten und Fauna-Flora-Habitat-Gebieten sowie einen Ausgleich für den Verzicht auf Pestizide und Düngemittel. Zwischenzeitlich war unklar, ob es beim Gesetzentwurf bleibt. Die Zeit für Verhandlungen drängt. Der Landtag entscheidet im Dezember über den Doppelhaushalt 2023/2024.