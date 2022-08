Bezirk: Ort der Polizeiwache am Kottbusser Tor ungeeignet Die geplante Polizeiwache am Kriminalitätsschwerpunkt Kottbuser Tor in Berlin-Kreuzberg entsteht aus Sicht des Bezirksamts in den falschen Räumen. „Aus meine... dpa

ARCHIV - Ein Polizist steht während einer Pressekonferenz am Kottbusser Tor. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Berlin -Die geplante Polizeiwache am Kriminalitätsschwerpunkt Kottbuser Tor in Berlin-Kreuzberg entsteht aus Sicht des Bezirksamts in den falschen Räumen. „Aus meiner Sicht ist der Ort nicht geeignet“, sagte die Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), der „Berliner Morgenpost“ (Sonntag). Die Wache soll Anfang 2023 den ersten Stock eines Hochhauses am Kottbusser Tor einziehen, direkt neben einer bekannten Kneipe über der Straße.