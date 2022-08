Bezirksbürgermeister verliert Rückhalt in eigenen Reihen Der Druck auf den Grünen-Politiker Stephan von Dassel in der Stellenaffäre wächst. Seine eigene Grünen-Fraktion im Bezirksparlament sagt sich von ihm los. Un... dpa

Berlin -Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, verliert in der Affäre um seine Einflussnahme bei der Besetzung einer Verwaltungsstelle Rückhalt in den eigenen Reihen: Die Grünen im Bezirksparlament fordern den Rücktritt ihres Parteifreunds. Der Beschluss sei „nach langen und intensiven Beratungen“ in einer Sondersitzung gefasst worden, teilte die Fraktion am Dienstag mit. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Sollte von Dassel nicht zurücktreten, will die Fraktion ihrer Erklärung zufolge einen Abwahlantrag stellen.