Biden in Mexiko: Migration und Drogen im Fokus Joe Biden ist auf Mexiko angewiesen, um im Kampf gegen illegale Migration und Drogenschmuggel etwas auszurichten. Beim Besuch in Mexiko-Stadt zeigen sich ein... dpa

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (l) empfängt seinen amerikanischen Amtskollegen Joe Biden am Flughafen von Zumpango. Fernando Llano/AP/dpa

Mexiko-Stadt -US-Präsident Joe Biden will enger mit Mexiko zusammenarbeiten, um den Schmuggel mit tödlichen Drogen und einen Rekord an illegaler Migration in die USA in den Griff zu bekommen.