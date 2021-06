Unmittelbar vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin gibt es offenbar ein einziges Detail, auf dass sich die beiden Supermächte einigen konnten: Es sei sicher, dass Biden um 13 Uhr Ortszeit in Genf eintreffen werde, sagte der für die Vorbereitung des Treffens zuständige Mitarbeiter Putins, Yuri Ushakov, laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Bis unmittelbar vor Beginn des Treffens habe man sich noch nicht einmal darauf einigen können, wie die Prozedur für ein Schlussdokument aussehen solle. Einen gemeinsamen Auftritt vor der Presse wird es nicht geben, Biden und Putin werden den Gipfel getrennt kommentieren. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, das wichtigste Ziel sei die Etablierung von diplomatischen Kommunikationskanälen. Diese waren abgebrochen, als Biden auf die Frage eines Journalisten, ob er Putin für einen „Mörder“ halte, mit Ja geantwortet hatte. Kurz darauf rief Moskau seinen Botschafter aus Washington zu Konsultationen zurück und schickte den US-Repräsentanten in Moskau nach Hause.

Es herrscht Übereinstimmung, dass aktuell der größte Fortschritt in der erkalteten Beziehung der beiden Staaten darin bestehen würde, wenn sich Biden und Putin auf die Rückkehr der Botschafter auf ihre Posten einigen könnten. Damit könnte ein Neuanfang in den diplomatischen Beziehungen gemacht werden. Diese sind seit den letzten Obama-Tagen sehr schlecht: Es gab zahlreiche wechselseitige Ausweisungen von Diplomaten, die Botschaften sind nur eingeschränkt arbeitsfähig, viele lokale Konsulate wurden geschlossen.

Das angesehene US-Magazin Foreign Affairs sieht die Notwendigkeit, dass die beiden Staaten wieder miteinander sprechen auch im Hinblick auf die weltweiten Krisen, in denen Russland und die USA unterschiedlich positioniert sind. Das Magazin schreibt: „Um das Risiko zu verringern, dass Fehlkommunikation oder falsche Wahrnehmung zu Konflikten führt, sollten Biden und Putin die Kommunikation auf hoher Ebene zwischen ihren Regierungen wiederherstellen, entweder über einen Kanal zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml oder zwischen dem Außenministerium und dem russischen Außenministerium. Gespräche von Militär zu Militär und sogar Treffen zwischen Geheimdienstmitarbeitern könnten diesen eher politischen Kanal ergänzen.“

Auch das von den US-Geheimdiensten betriebene Magazin Foreign Policy pflichtet dem Ruf nach Wiederherstellung der Kommunikation bei. Die New York Times schreibt, dass es schon ein Erfolg wäre, wenn die beiden Präsidenten bei dem Treffen „die Bereitschaft zeigen, echter Diplomatie eine Chance zu geben“. Die Zeitung verweist darauf, dass Russland und die USA einen Weg finden müssten, um zusammenzuarbeiten. Bemerkenswert selbstkritisch formuliert die Zeitung die russische Sicht auf die USA, wonach auch Amerika sich wandeln müsse und nicht mehr auf seine Dominanz in der Welt pochen könne. Für Russland gelte dasselbe, denn, so die Times: „China wird der Elefant in der Genfer Villa am See sein, eine Macht, die Moskau ebenso beunruhigt wie Washington.“

Der wachsende Einfluss Chinas spiegelt sich bereist seit einiger Zeit auch in den verschiedenen globalen Konflikten: Im Nahen Osten ist der Iran der Brückenkopf für Chinas „Neue Seidenstraße“. Die Söldner, die der Iran nach Syrien entsandt hat, sind teilweise von China finanziert. Zugleich stehen sich Russland und die USA in Syrien entweder direkt oder über Verbündete gegenüber. Die Türkei ist Nato-Mitglied, macht jedoch Geschäfte mit Russland sogar im Rüstungsbereich und flirtet mit China. In Afrika hat China in den vergangenen Jahrzehnten sowohl die USA als auch Russland als begehrter Financier abgelöst.

Mit den Infrastrukturprojekten der Seidenstraße im eurasischen Bereich rücken die Chinesen merklich an die vormals russischen Einflusssphäre heran. In Europa hat sich Peking wichtige strategische Punkte gesichert. Die Chinesen beherrschen den wichtigen Hafen von Piräus in Griechenland und sind erst im vergangenen Jahr in den Hafen von Saloniki eingestiegen. Im Jahr der Corona-Pandemie hat China seine Investitionen in Spanien um über 300 Prozent gesteigert. Bereits im Jahr 2012 erwarb der chinesische Staatsfonds einen Anteil an der Wasserversorgung von London.

In Peking weiß man, dass eine Achse Washington-Moskau für die eigenen Ambitionen nicht förderlich ist. Daher umwirbt man die Russen: Am Tag vor dem Gipfel sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, die „Versuche, einen Keil zwischen China und Russland zu treiben“, würden nicht erfolgreich sein. Zuvor hatte Wladimir Putin dem Sender NBC gesagt, dass China keine aggressive Politik gegen Taiwan verfolge. Die Aussage war mit Bedacht gewählt: Angesichts der Spannungen im Südchinesischen Meer bietet sich Russland als Vermittler zwischen den USA und China an. Diese Rolle könnte im Interesse der Amerikaner sein, weil sich aktuell niemand einen großen Krieg leisten kann. Die Rückkehr zur Diplomatie wäre in diesem Kontext nicht nur ein bilateraler Fortschritt.