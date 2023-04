Biden spricht erneut über Plan für weitere Kandidatur 2024 Wie viele Osterveranstaltungen Joe Biden noch im Weißen Haus machen wolle, fragt ein Reporter den US-Präsidenten. Der zeigt sich gut gelaunt - und bezüglich ... dpa

US-Präsident Joe Biden während eines Treffens im State Dining Room des Weißen Hauses. Patrick Semansky/AP

Washington -US-Präsident Joe Biden hat sein allgemeines Vorhaben bekräftigt, bei der nächsten Wahl 2024 noch mal anzutreten. Am Rande einer Osterveranstaltung im Garten des Weißen Hauses sagte Biden in einem Interview mit dem Sender NBC, er habe vor, erneut zu kandidieren, sei aber noch nicht so weit, dies offiziell zu verkünden.