Biden und Obama machen gemeinsam Wahlkampf in Philadelphia Pennsylvania ist ein sogenannter „Swing State", also ein US-Bundesstaat, wo der Ausgang der Kongresswahlen unsicher ist.

Washington -US-Präsident Joe Biden hat gemeinsam mit Ex-Präsident Barack Obama kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen vor den Gefahren für die Demokratie in den USA gewarnt. „Die Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“, sagte Biden am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania.