Biden unterzeichnet historisches Klima-Gesetz Nicht alle haben zugestimmt, trotzdem konnte der US-Präsident nun seine Unterschrift unter das wichtige Gesetzespaket für Investitionen in Klima und Soziales... dpa

US-Präsident Joe Biden unterzeichnet ein Gesetz der Demokraten zum Klimawandel und zur Gesundheitsversorgung. Susan Walsh/AP/dpa

Washington -US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetzespaket über Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und den Sozialbereich unterzeichnet. Der US-Demokrat sprach bei der Veranstaltung am Dienstag im Weißen Haus von „einem der bedeutendsten Gesetze in unserer Geschichte“.