Biden will „rote Linien" mit Xi aufzeigen: „Kenne ihn gut" Die Beziehungen zwischen Washington und Peking sind angespannt. Am Montag trifft US-Präsident Biden zum ersten Mal seit seiner Amtsübernahme Chinas Staatsche...

Phnom Penh -US-Präsident Joe Biden erwartet einen freimütigen Austausch bei seinem Treffen am Montag mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. „Wir müssen nur herausfinden, wo die roten Linien sind - und was in den nächsten zwei Jahren die wichtigsten Dinge für jeden von uns sind“, sagte Biden am Rande des Gipfels des südostasiatischen Staatenverbundes Asean in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh vor Journalisten.